أبو دياك يجتمع مع أعضاء اللجنة الحكومية للتواصل والشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني

رام الله/PNN-اجتمع وزير العدل علي أبو دياك، اليوم الاربعاء في مكتبه برام الله، مع أعضاء اللجنة الحكومية للتواصل والشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني، لتعزيز الشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين وتحقيق تطلعات شعبنا وحقوقه المشروعة في الحرية والاستقلال والدولة.

وأكد أبو دياك أن اللجنة تعبر عن الشراكة الحقيقية بين الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني، ولتصحيح المسار، فالمهمة الأساسية خدمة المواطن الفلسطيني أولا وليس انتقاد الآخر، لذلك نسعى للتكامل وتعزيز الثقة لبناء مؤسسات قوية، حديثة، وعصرية تعمل بكل مسؤولية وأمانة، لاستكمال بناء دولة القانون والمؤسسات وتحديث التشريعات.

وخلص المجتمعون ان هناك عدة مبادرات ناجحة بين الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني، وتواصل فاعل وايجابي، فاللجنة ليست شكلية وانما هناك تنسيق فعلي وتعمل بشكل جدي. وتم الاتفاق على عقد اجتماعات دورية لمناقشة كافة الأمور والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

يشار إلى أن الاجتماع ضم كلاً من مستشار رئيس الوزراء اسطفان سلامة، ورئيس الاتحاد العام الفلسطيني للجمعيات الخيرية فهمي الشلالدة، ورئيس الهيئة الوطنية للمؤسسات الأهلية الفلسطينية نصفت الخفش، ورئيس شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية منجد أبو حبش، ومراقب الشركات في وزارة الاقتصاد الوطني حاتم سرحان، ومدير عام الجمعيات في وزارة الداخلية عبد الناصر صيرفي، ومدير عام وحدة المنظمات الأهلية في مجلس الوزراء معن فريحات، ومدير الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان عمار الدويك، ومدير مؤسسة “الحق” شعوان جبارين.