تربية قلقيلية تنفذ مسابقة الرسام الصغير في مدارسها

قلقيلية/PNN- نفذت مديرية التربية والتعليم في محافظة قلقيلية مسابقة الرسام الصغير “لمدارسها والتي أقيمت ضمن خطة الأنشطة الثقافية والعلمية والفنية والتي وضعت لتكون منسجمة مع خطة الإدارة العامة للنشاطات الطلابية في وزارة التربية والتعليم العالي لهذا العام.

نائلة فحماوي عودة مديرة التربية والتعليم في محافظة قلقيلية اشارت الى ان هذه المسابقات تكشف عن المواهب الفنية لطلبتنا وتحافظ على هويتنا الوطنية، وان هذا الكم من المشاركات يعكس مدى اهتمام معلمينا ومعلماتنا بطلبتنا واكتشاف مواهبهم وقدراتهم الفنية.

من جانبه شكر خضر عودة النائب الفني جميع المدارس المشاركة وأعرب عن سعادته بوجود هذا الكم النوعي من الطلبة المشاركين، وهذا يدل على ان هناك معلمين ومعلمات ما زالوا يغرسون الانتماء في نفوس طلبتنا,

اما معاذ نزال رئيس قسم النشاطات فأضاف بأن جميع المشاركين فائزون وانه سيتم انتقاء الرسومات التي حازت على المراكز الأولى وعرضها في المعرض الفني الختامي، مشيرا الى انه تم تشكيل فريق اشراف على المستبقة تكون من روحي عرمان مشرف التربية الفنية وضياء نصار مشرفة المرشدات

وقد جاءت النتائج على النحو الآتي :

المرحلة الأساسية العليا :

المركز الأول : مدرسة بنات الشهيدة فاطمة غزال .

المركز الثاني مكرر : مدرسة الشهداء الأساسية المختلطة .

المركز الثاني مكرر : مدرسة بيت أمين الأساسية المختلطة .

المركز الثالث : مدرسة بنات الشارقة الأساسية .

المرحلة الثانوية :

المركز الأول : مدرسة بنات فاطمة سرور الثانوية .

المركز الثاني مكرر : مدرسة بنات أبو علي إياد الثانوية .

المركز الثاني مكرر : مدرسة بنات جيوس الثانوية .

المركز الثالث : مدرسة بنات راس عطية الثانوية .