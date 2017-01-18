PNNبالفيديو: زوجة رئيس الجمهورية البولندية تفتتح غرفة طبية خلال زيارتها لبيت القديس نيقولاس في بيت جالا

بيت جالا/ PNN- افتتحت زوجة رئيس الجمهورية البولندية، اليوم الأربعاء، غرفة طبية وذلك خلال زيارة لها لبيت القديس نيقولاس ببيت جالا، بحضور مدير البيت نزار العرجا ورئيس بلدية بيت جالا، والطاقم الوظيفي

ونزلاء البيت، والمؤسسات الداعمة.

قال مدير بيت القديس نيقولاس نزار العرجا: ” اليوم قامت زوجة رئيسة جمهورية بولندا بزيارة البيت وذلك استكمالا لتبرعها لإتمام الغرفة الطبية”.

” الغرفة اليوم تأثثت بمساعدة الشعب البولندي وبالتعاون مع البعثة البابوية في فلسطين، وعلى رأسهم السيد سامي اليوسف .

وأكد العرجا على أن بيت المسنين في بيت جالا يطور الخدمات ليرتقي بأن يكون المسن في حالة ثبات من الناحية الصحية والغذائية وعناية.

وشكر جميع المؤسسات الداعمة التي تحرص على الحضور في جميع نشاطات البيت وعلى رأسهم رئيس بلدية بيت جالا، والبعثة البابوية وبروتوكول الرئيس الذي سهل هذه الزيارة، والشكر موصول للشعب

البولندي.

وقال عضو الهيئة إدارية ماهر عواد: ” اليوم تم افتتاح الغرفة الطبية مزودة بجميع الأجهزة الطبية اللازمة لخدمة نزلاء البيت، حيث تم التواصل مع الجمهورية البولندية منذ أشهر وتحدثنا عن الحاجة الماسة لهذه الغرفة

لأن النزلاء من كبار السن معرضين لوعكات صحية تستلزم وجود أجهزة طبية توفر الراحة والعلاج اللازم لهم”.

وأضاف: ” نحن نشكر البعثة البابوية التي استطعنا من خلالها التوصل للسفارة البولندية ورئاسة الوزراء البولندية لدعم هذه المشروع ” . مشيرا إلى أن تكلفة هذا المشروع وصلت 25 ألف دولار .

وأكد الدكتور ديغول الهودلي أحد أطباء بيت القديس نيقولاس للمسنين: أن هذه الخطوة مهمةجدا لأنها توفر الراحة للنزلاء وللأطباء داخل البيت.

واشار الهودلي على بعض الأمور التي يحتاجها البيت، كتوسيعه وتأمين طاقم وظيفي متميز بدرجات علمية عالية.

وقال ممثل جمعية الاحسان الأرثذوكسية نيكول رباح: ” نحن داعمون للأعمال التي تقام في البيت من تطوير وتحسين الخدمات للنزلاء في هذا البيت، ونثمن جهودهم وندعمهم، لأن المسنين هم الحياة وأمل

المستقبل” .

مؤسسة القديس نيقولاس تستقبل مسنين من مختلف المحافظات الفلسطينية بالإضافة الى استقبالها لأشخاص من حالات إنسانية، وهي تحرص على تطوير خدماتها بما يلائم حياة المسنين من خلال سلسلة

من الخطط التطويرية .