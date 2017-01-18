بلسمي تبحث مع غرفة تجارة وصناعة بيت لحم واتحاد الصناعات التقليدية سبل التعاون المشترك

بيت لحم/PNN- اجتمع صباح اليوم وفد من المؤسسة الفلسطينية لتشجيع المنشآت الصغيرة والمتوسطة “بلسمي” برئاسة الدكتور حازم الشنار وعضوية محمد ابو دلو ونادر عقال مع رئيس اتحاد الصناعات

التقليدية والسياحية عماد ابو فرحة وعضوي مجلس ادارته رجا بنورة و شبلي ابو فرحة في مقر الاتحاد في بيت ساحور وذلك لبحث سبل التعاون المشترك ومن ثم زار الوفد مصنع الاخير.

بعد ذلك توجه الوفد الى الغرفة التجارية والصناعية في بيت لحم حيث كان في استقباله رئيس مجلس ادارتها الدكتور سمير حزبون وقدم رؤساء الاقسام فيها عرضا عن نشاطاتها وبرامجها ثم قدم وفد بلسمي

عرضا عنها وعن التدخلات المقترحة منها للتعاون مع الغرفة للنهوض باوضاع المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في محافظة بيت لحم التي اتفق على متابعتها. واخيرا زار الوفد المعرض الدائم للصناعات

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