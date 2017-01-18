وزير التربية يؤكد على ضرورة تعزيز النشاطات الصحية لخدمة العملية التعليمية

رام الله/PNN – بحث وزير التربية والتعليم العالي د. صبري صيدم، ورئيسة معهد أطفال الشرق الأوسط لولة النشاشيبي؛ بهدف إطلاع الوزير على برنامج الأنشطة الصحية ما بعد الدوام المدرسي الذي تنفذه الوزارة بالشراكة مع المعهد منذ سنوات.

وجرى خلال اللقاء الاتفاق على إبرام اتفاقية شراكة بين الوزارة والمعهد من أجل تطوير المشروع واستدامته خلال السنوات المقبلة نظراً لأهميته ودوره المحوري في إكساب الطلبة مهارات مختلفة وصقل شخصياتهم وتوعيتهم وتثقيفهم حول العديد من القضايا الصحية التي تخدم البيئة المدرسية بشكل شمولي وتوسيع البرنامج ليطال جميع المدارس الفلسطينية.

وحضر اللقاء، مدير عام الصحة المدرسية د. محمد الريماوي، والوفد المرافق من المعهد.

وفي سياق متصل، التقى صيدم، في مكتبه، محافظ محافظة رام الله والبيرة د. ليلى غنام؛ لإطلاعه على آخر المشاريع التطويرية والتعليمية التي تقوم بها المحافظة وأبرز التطورات الإيجابية فيها.

وأكد صيدم على العلاقة الوثيقة مع المحافظة ودورها في المتابعة الحثيثة لخدمة القطاع التربوي، داعياً لاستثمار كل الإمكانات والطاقات من أجل النهوض بهذا القطاع وإبراز قصص النجاح والمبادرات الملهمة.

بدورها عبرت غنام عن امتنانها وشكرها للوزير صيدم ولكادر الوزارة على الجهود المبذولة في سبيل خدمة التعليم ورفعة المعلم.

وفي ختام اللقاء، كرمت غنام والوفد المرافق لها الوزير صيدم بمناسبة انتخابه عضواً لمركزية فتح.

كما استقبل صيدم وفداً من المكتب الحركي لفتح بمحافظة رام الله حيث هنأ الوزير صيدم على فوزه بمركزية فتح.

وتضمن اللقاء مناقشة بعض القضايا النقابية وسبل الارتقاء بالواقع التعليمي على مستوى مدارس المحافظة ومؤسساتها التربوية.