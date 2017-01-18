ما هي مفاجأة ليث أبو جودة؟

بيروت/PNN – عمر حديدي- يستعد النجم ليث أبو جودة لإصدار عمل فني جديد تحت عنوان (ساكن روحك) من كلمات مهدي عز الدين، ألحان ليث أبو جودة نفسه وتوزيع إلهامي.

الأغنية من إنتاج أبو جودة نفسه وتم تسجيلها في مصر وهي أغنية باللهجة اللبنانية حيث ستشكل مفاجأة كبيرة لدى الجمهور العربي واللبناني لما تحمله من تجدد بالكلمات واللحن.

يمتلك أبو جودة عدد من الاعمال الفنية التي حققت نجاحاً ملفت وهم “الله يسامحنا” العمل الانساني الاكثر من رائع والذي عبر به أبو جودة عن مشاعرة اتجاه ما يحدث في الوطن العربي الاغنية من كلمات وألحان كارينا عيد وإخراج رندلى القديح،”حبيبي يلا” الاغنية الاول بمسيرة أبو جودة وهي باللهجة المصرية واعتمد العمل الذي حمل توقيع المخرج MINO من كلمات هشام صادق ومن ألحان كريم محسن،بينما كانت اخر اعماله الاغنية اللبنانية التي حملت عنوان “سطور محترقة” التي صدرت حصرياً على تطبيق انغامي وحققت نسبة استماع عالية تجاوزت المليون.

ليث أبو جودة من ابرز المواهب الشابة المنطلقة بقوة بالساحة الفنية العربية من ناحية الصوت،الكريزما والحضور،وخلال العام منصرم لم يغيب أبو جودة يوماً عن الساحة الفنية العربية سواء من حيث الاطلالات التلفزيونية،الحفلات والاعمال المصورة

اما بالنسبة لمواقع التواصل الاجتماعي فهو نشيط جداً ويتفاعل بشكل كبير مع محبية ويزداد عدد متابعيه يومياً بشكل مستمر.