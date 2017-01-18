الجبهة الديمقراطية : في قلنسوة وأم الحيران يكتب الفلسطينيون اسطورة صمودهم فوق أرضهم

الداخل المحتل/PNN – في اتصال هاتفي مع رئيس القائمة العربية المشتركة في الكنيسيت المناضل الكبير أيمن عوده ، نقل تيسير خالد ، عضو اللجنة التنفيذية لمنطمة التحرير الفلسطينية ، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين رسالة تضامن من اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين وأمينها العام نايف حواتمه أكد فيها أن الشعب الفلسطيني بأسره داخل فلسطين وفي مخيمات اللجوء والشتات وفي المهاجر وبلدان الاغتراب يقف صفا واحدا مع المواطنين المرابطين في أرض وطنهم في قلنسوة وام الحيران ، الذين يدافعون عن حقوقهم القومية الجماعية وعن حقوقهم المدنية وحقوق المواطنة في مواجهة السياسة العنصرية لدولة اسرائيل

وأضاف أن حكومة اسرائيل الفاشية تعلن ، كما وعد رئيسها ، حربها على الفلسطينيين في اراضي 48 ترضية لمستوطني البؤرة الاستيطانية ( عموناه ) قبل أن تهدم فيها حجرا واحدا ، حيث كانت قلنسوة جولتها الأولى في العاشر من يناير الجاري حيث هدمت جرافات الاحتلال 11 منزلا في القرية بينما تدور في أم الحيران في النقب هذا اليوم معركة هدم منازل المواطنين الفلسطينيين مترافقة مع استخدام وحشي للقوة ضد المواطنين الفلسطينيين راح ضحيتها شهيدا المربي يعقوب أبو القيعان (47 عاما)، وأصيب آخرون بينهم النائبان العربيان أيمن عودة وأسامه السعدي .

وجاء في رسالة التضامن ، التي بعثها الرفيق نايف حواتمه للرفيق المناضل ايمن عودة وأعضاء الكنيست العرب : في قلنسوة وأم الحيران يكتب الفلسطينيون أسطورة صمودهم على ارضهم واستعدادهم لبذل الغالي والنفيس دفاعا عنها ولسان حالهم قول شاعرهم الكبير توفيق زياد : هنا على صدوركم ، باقون كالجدار وفي حلوقكم ، كقطعة الزجاج،كالصَبّار ، وفي عيونكم ، زوبعة من نار .