نتنياهو يزعم: ما جرى بالنقب يزيد عزمنا واصرارنا لفرض القانون

القدس/PNN – زعم رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو مساء اليوم، الأربعاء، أن ما جرى في أم حيران بالنقب، من هدم لبيوت الآمنين الفلسطينيين، وقتل أبنائهم، يزيد من عزيمة جيشه وإصراره على فرض أحكام القانون في كل مكان.

وكان شابان قد استشهدا صباح اليوم، في أم الحيران، شمال شرق حورة بالنقب، جراء إطلاق الاحتلال النار صوب المواطنين المتضامنين، لمنع محاولة تنفيذ الاحتلال قرار الترحيل وهدم البيوت، حيث يتوقع إقامة مستوطنة حيران اليهودية في المكان.

وقال نتنياهو وفقاً لبيان صادر عن مكتبه: إننا نحارب عمليات الدهس الفلسطينية، فهي ظاهرة قاتلة تضرب “إسرائيل” ودول العالم على حد سواء”.

وادّعى نتنياهو، أن دولته تطبق القانون بشكل متساوٍ.

وطالب، جميع نواب الكنيست العرب بالتحلي بالمسؤولية، والكف عن التحريض على العنف، حسب قوله.

وكالات