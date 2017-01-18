البنك الوطني يحتفل بافتتاح فرعي عرابة ورفيديا

نابلس/PNN – احتفل البنك الوطني بافتتاح فرعيه الجديدين في كل من بلدة عرابة في محافظة جنين وحي رفيديا في مدينة نابلس على التوالي، والذين جريا بحضور عدد من الشخصيات الرسمية والاعتبارية ورجال الأعمال المعروفين ورئيس وأعضاء من مجلس ادارة البنك والادارة التنفيذية ولفيف من الصحفيين تحت رعاية معالي محافظ سلطة النقد الفلسطينية عزام الشوا.

وفي كلمته بعد قص الشريط، رحب رئيس مجلس ادارة البنك الوطني طلال ناصر الدين بالحضور مؤكدا ان هذا اليوم يوم مميز جدا للبنك الوطني لاحتفاله بافتتاح فرعين في نفس اليوم مستهلين الإحتفال من فرع عرابة ومن ثم الاحتفال بافتتاح الفرع الثاني في رفيديا، مشيرا الى وصول شبكة فروع ومكاتب البنك الوطني الى 18 فرعا ومكتبا منتشرا في مختلف محافظات الوطن.

وأعرب ناصر الدين عن اعتزاز البنك الوطني بكونه المصرف الوحيد العامل في بلدة عرابة لتقديم الخدمات المصرفية لاهلها وللبلدات والقرى المجاورة ، وذلك حرصا من البنك للوصول الى اكبر شريحة ممكنة من المواطنيين الذين يبحثون عن مزود خدمات مالية قوي وآمن ومواكب للتطور والحداثة وتماشيا مع توجهات البنك الوطني وسياسته التوسعية بالمساهمة بتعزيز الاشتمال المالي بالوصول الى اهل البلدات والقرى الفلسطينية غير المخدومة مصرفيا والمساهمة بتحريك العملية التنموية الإقتصادية والإجتماعية على حد سواء في بلدة عرابة ومحيطها والمساهمة ايضا في خلق فرص عمل جديدة للشباب الفلسطيني.

وتطرق ناصر الدين الى اداء البنك الوطني، مشيرا الى ان البنك استطاع ان يصبح ثالث أكبر بنك في فلسطين من حيث حجم الأصول والتي قارب حجمها المليار دولار، وحصوله على جائزة البنك الأسرع نموا في فلسطين في العام 2016 من مؤسسة CPI Financial ليواصل نموه وتطوره برؤى مصرفية وطنية جديدة ومتقدمة.

وأعلن ناصر الدين ان العام 2017 هو عام التوسع والانتشار الجغرافي للبنك الوطني، مشيرا الى حصول البنك على تراخيص لانشاء خمسة فروع ومكاتب جديدة سيتم افتتاحها خلال العام ليننتشر في أماكن جديدة غير مخدومة مصرفيا بالإضافة الى محافظات فلسطينية حيوية لتصل شبكة فروع ومكاتب البنك الى 23 فرعا ومكتبا مع نهاية العام الجاري.

ومن جانبه أشاد الشوا بافتتاح البنك الوطني لفرعيه الجديدين في نابلس وعرابة، مؤكداًأن الانتشار والتفرع المصرفي سيساهم في وصول كافة الخدمات المصرفية لجميع المناطق الفلسطينية. مما يعني توفير فرص عمل وفرص لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة تماشيا مع الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي ورسالة سلطة النقد في تحقيق الاستقرار المالي في فلسطين.

وقال معالي المحافظ “لقد خطى البنك الوطني خطوات مميزة وسريعة في النمو والانتشار وكان له أثر واضح في طرح خدمات مصرفية متنوعة”. وأعرب عن تقديره لكفاءة إدارة وموظفيالبنك الوطني وجهودهم المستمرة في تطوير في عمل البنك والقطاع المصرفي الفلسطيني، مشيرا إلىأن المؤشرات المالية للبنك الوطني أظهرتأن إجمالي ودائع العملاء للبنك الوطني بلغت 637,487,077 دولارا،بينما إجماليودائع عملاء المصارفبلغ10.4 مليار دولار.

وأكد الشوا على مضي سلطة النقد فيتمتين وتطوير القطاع المصرفيوالعملعلى تعزيز الاستقرار المالي ومواكبة أحدث التطورات المصرفيةمن قبيل البدء في تنفيذ الخطة الاستراتيجية لنظم الدفع الالكترونية مثل خدمات الدفع عبر الهاتف الخلوي والمقاصة الالكترونيةالى جانب تعزيز وتطوير علاقات سلطة النقد عربياً ودولياً.

ومن ناحيته بارك اللواء ابراهيم رمضان محافظ محافظة جنين للبنك الوطني واهالي عرابة والبلدات المجاورة افتتاح فرعه الجديد في بلدة عرابة مثمنا بصماته الرائدة في القطاع المصرفي خاصة في محافظة جنين لخدمة مواطني المحافظة وتسهيل اعمالهم المصرفية.

واصطحب ناصر الدين الحضور في جولة للتعرف على أقسام الفرع ومن ثم انطلقوا الى محافظة نابلس للإحتفال بافتتاح الفرع الثاني في حي رفيديا، والذي يعد الفرع الثالث للبنك الوطني في المحافظة، حيث أشار ناصر الدين الى ضرورة الانتشار والتوسع الجغرافي في مدينة نابلس وقراها للأهمية التي تتمتع بها وكونها من اكثر المحافظات الفلسطينية ديناميكية وحيوية ولتغطية الحاجات المصرفية الملحة لسكانها. وحضر حفل افتتاح فرع رفيديا محافظ محافظة نابلس اللواء أكرم رجوب، وعضو مجلس بلدية نابلس المهندس سعد مصلح، ورجل الاعمال المعروف منيب المصري، وعضو اللجنة التنفيذية غسان الشكعة بالإضافة الى عدد من الشخصيات الاعتبارية والصحفيين.

ومن جانبه قال اللواء رجوب وقال انه لاشك في وجودنا اليوم في نابلس وفي منطقة رفيديا بالتحديد هي رسالة اقتصادي واضحة وأيضا في ذلك رسالة لمجتمع الفلسطيني أن هناك راس مال ليس جبان وافتتاح فرع الثامن عشرا من البنك الوطني هي رسالة واضحة لﻹحتلال بان الشعب الفلسطيني لها الحق كباقي شعوب العالم واكد محافظ هي رسالة تحدي للعالم باكمل في الحصول على كافة الحقوق بانشاء البنوك والمصارف .

واوضح المحافظ ان الامن هو اساس الحكم ويجب التركيز عليها واحترامها وقدم التحية للاجهزة الامنية .