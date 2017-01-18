وضع حجر الأساس لمحطة التحلية وأعلن البدء بالعمل بمحطة الصرف المركزية

غزة/PNN – وضع رئيس سلطة المياه م.مازن غنيم اليوم حجر الأساس لمشروع محطة التحلية محدودة الكمية لمدينة غزة بسعة ١٠الاف متر مكعب يوميا والتي تهدف الى توفير مياه صالحة للشرب لنحو ٢٠٠الف مواطن في المنطقة الغربية لمنطقة غزة والتي تشمل احياء الشاطئ والنصر والرمال وذلك من خلال خلط المياه المحلاة من البحر في هذه المحطة بمياه مستخرجة من الخزان الجوفي

كما وفِي جولته طلعلي الوزير غنيم إطلاق العمل في محطة الصرف الصحي المركزية لغزة والوسطى حيث تم توقيع العقد للمرحلة الاولى بقيمة ٤٠ مليون يورو حيث تشمل هذه المرحلة محطة تنقية بسعة ٦٠الف متر مكعب يوميا ومحطة الضخ المركزية في وادي غزة،بالاضافة لذلك وضمن البرنامج الذي تقدر ميزانيته الإجمالية ٧٠ مليون يورو سيتم طرح عطاء الخطوط الناقلة بطول ١٣ كم وكذلك محطة توليد الكهرباء بالطاقة الشمسية بقدرة ٤ ميغا واط لتغطية احتياجات المحطة من الطاقة حيث تقدر تكلفة هذين العطائين بحوالي ٣٠ مليون يورو

كما قام رئيس سلطة المياه م.مازن غنيم الذي يرافقه وفد من سلطة المياه ومصلحة مياه الساحل ووحدة المشاريع بجولة تفقدية للاطلاع على سير العمل في مشاريع المياه والصرف الصحي التي تقوم سلطة المياه بتنفيذها حاليا الى جانب المشاريع التني تنوي البدء بها والتي تعتبر في مجملها مشاريع مكملة تهدف الى توفير المياه النظيفة والآمنة للمواطنين في قطاع غزة.

حيث أكد الوزير غنيم ان قضية المياه في غزةً تحظى باهتمام كبير من قبل الحكومة الفلسطينية التي تتابعها بشكل يومي ولعل حجم العمل في المشاريع إلتي تنفذ على الارض يعكس هذا الاهتمام

وأضاف رئيس سلطة المياه ان تنفيذ المشاريع يأتي ضمن خطة سلطة المياه لمعالجة الوضع الكارثي في قطاع غزة فكان ان تمكنا من إقامة محطات معالجة رئيسية بالاضافة الى محطات تحلية صغيرة الى جانب مشروعنا الاستراتيجي الذي يعتبر الحل الوحيد لإنقاذ غزة وهو مشروع محطة التحلية المركزية والتي تمكنا من انجاز العديد من المراحل المتعلقة بها.

كما اشتملت الجولة التي قام بها الوزير غنيم والوفد المرافق جولة ميدانية لمحطة الصرف الصحي المركزية شمال غرة والذي تعتبر احد اهم المشاريع التي شارفت سلطة المياه على الانتهاء منها حيث اطلع على المراحل التي تم إنجازها والآلية التي ستعمل بها المحطة حال إنجازها

كما توجه بعد ذلك للاطلاع على خزان الكوثر في منطقة المغراقة واستمع الى احتياجات المنطقة ومطالب المواطنين وكيفية تحقيق الاستفادة من وجود الخزان في المنطقة