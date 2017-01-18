“الإعلام”: استهداف “أم الحيران” قمة العنصرية

رام الله/PNN – ترى وزارة الإعلام في هجوم الاحتلال على قرية أم الحيران البدوية في النقب قمة العنصرية، ودليلاً على مضي إسرائيل في سياسة التطهير العراقي ضد أهلنا في الداخل.

وتؤكد أن مخطط إزالة قرية بأكملها مقامة منذ عام 1956 لبناء مستوطنة وأحراش، وتهجير ألف مواطن لا يمكن إلا أن يكون عملاً إرهابيًا، يأتي بذريعة عدم الاعتراف بالتجمع شأنه كشأن 35 قرية فلسطينية في النقب، تصفها إسرائيل بـ “غير الشرعية”، وهدمت بعضها كالعراقيب أكثر من مئة مرة!

وتعتبر الوزارة استهداف المواطنين ومنازلهم والإعتداء على النائب أيمن عودة إمعانًا في إرهاب الدولة المنظم، الذي يختلق الذرائع للمس بالوجود الفلسطيني، ولتنفيذ عدوان يتنفس عنصرية وكراهية، ويُحرض ضد كل ما هو فلسطيني حيثما وجد.