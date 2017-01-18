مدير مخابرات محافظة نابلس يزور المستشفى الانجيلي العربي‎

نابلس/PNN – استقبل الدكتور وليد سابا القرة مدير عام المستشفى الانجيلي العربي في مكتبه اليوم العميد جمال شراكة مدير مخابرات محافظة نابلس والوفد المرافق له. وضم الوفد الى جانب العميد شراكة المقدم خالد السكران مدير العلاقات العامة والرائد ايمن مظهر المستشار القانوني والرائد رامي عبد الرازق مدير امن المؤسسات في الجهاز . وكان في استقبال الوفد الى جانب د.القرة الدكتور مفيد يعقوب اخصائي جراحة الاعصاب والدماغ ومحمد الميتاني المشرف التنفيذي وفايز الزاغه رئيس لجنة العاملين.

ورحب د.القرة بهذه الزيارة مؤكدا على دور جهاز المخابرات وكل الاجهزة الامنيه في توفير الامن والأمان للمواطنين ولمؤسسات المحافظة الامر الذي ينعكس ايجابا في تقديم الخدمات الصحية والانسانيه للمواطنين وبأجواء مريحة مما يدعم المؤسسات والتي تشكل عماد دولتنا المستقلة كما ويساعد العاملين فيها على العمل وبكل اريحيه كما وقدم د.القرة شرحا لتطور المؤسسه والخدمات الطبية المقدمه وفيها والتطور الذي شهدته المؤسسه وخاصة خلال الثماني سنوات الماضيه والتي تمت بفضل توجيهات رئيس الاساقفه سهيل دواني كما ونقل د.القرة تحيات رئيس الاساقفه دواني للعميد شراكه والوفد المرافق .

بدوره نقل العميد شراكه تحيات اللواء ماجد فرج رئيس جهاز المخابرات كما اكد العميد شراكه على دور المستشفى الانجيلي وإدارتها الحكيمة والمتمثلة بالمدير العام د.القرة مشيدا بجهوده وطاقم العاملين فيها ومؤكدا على الدور الصحي والإنساني الذي تقوم به وخاصة انها جزء اصيل من تاريخ هذه المحافظة عما وتحدث العميد شراكه عن الاوضاع العامة التي نعيشها مشيدا بالنجاحات التي حققتها الدبلوماسيه الفلسطينيه وقيادة شعبنا وعلى رأسها الرئيس محمود عباس سواء بالحصول على قرار مجلس الامن رقم 2334 والذي ادان الاستيطان او مؤتمر باريس والذي يؤكد للعالم عدالة قضيتنا ويعطينا العزيمة والإصرار والثقة بالنفس للحصول على حقوق شعبنا المشروعه.

وفي نهاية اللقاء قدم العميد شراكه للدكتور القرة لوحه فنيه تشكل خارطة فلسطين وذلك تقديرا لدوره وإدارته الحكيمة للمؤسسة وحفاظه على تاريخها وانجازاتها وإبراز مكانتها وفي كافة الاصعدة كما قدم د.القرة هديه تذكاريه للعميد شراكه والوفد المرافق له تقديرا لجهودهم في حفظ الامن والآمان للمواطنين ولمؤسسات المحافظه . وطالب الوفد الزائر الدكتور القرة نقل تحياتهم الى رئيس الاساقفة.