الهيئة العامة لمركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي تعقد اجتماعها السنوي وتنتخب مجلس إدارة جديد للمركز

رام الله/PNN – عقدت الهيئة العامة لمركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي اجتماعها السنوي الثلاثاء في مقر المركز في مدينة رام الله. وبعد التأكد من وجود النصاب القانوني للاجتماع، تمت الموافقة على توصية مجلس الإدارة السابق بتوسيع عضوية الهيئة العامة والموافقة على انضمام سبعة عضوات وأعضاء جدد لعضوية الهيئة العامة، ليصبح اجمالي عدد عضوات وأعضاء الهيئة العامة للمركز (35) عضوا وعضوة.

وناقشت الهيئة العامة خلال الاجتماع آخر المستجدات والوضع المالي في المركز، ثم جرى إقرار كل من التقرير الإداري للمركز للعام 2016 والتقارير البرامجية والبيانات المالية المدققة للعام 2015، والخطة والموازنة التشغيلية للمركز للعام 2017، واعتمدت مدقق الحسابات الخارجي والمستشار القانوني للمركز.

وفي نهاية الاجتماع قام مجلس إدارة المركز بتقديم استقالته أمام أعضاء وعضوات الهيئة العامة وبعد الموافقة على الاستقالة، وتبرئة ذمة الهيئة الإدارية من الأمور المالية والإدارية من قبل الهيئة العامة جرى انتخاب مجلس إدارة جديد، حيث تم انتخاب (9) من بين عضوات وأعضاء الهيئة العامة كمجلس إدارة جديدة للمركز. وبعد انتهاء عملية الترشيح والانتخاب قام مجلس الإدارة الجديد بعقد اجتماع فوري والتوافق على توزيع المسئوليات بين عضواته وأعضائه.