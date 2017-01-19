فجرا:تفجير عبوة ناسفة امام منزل قيادي فتح بشرق غزة نايف خويطر

غزة/PNN/فجر مجهولون عبوة ناسفة وضعوها امام منزل القيادي بحركة فتح في اقليم شرق غزة نايف خويطر فجر اليوم الخميس مما ادى لحدوث اضرار مادية دون وقوع اصابات.

بدورها استنكرت حركة ” فتح ” إقليم شرق غزة بشدة، حادث التفجير الآثم والإجرامي الذي حدث في ساعة متأخرة من ليلة الامس وفجر اليوم، أمام بوابة منزل نائب أمين سر حركة فتح بإقليم شرق غزة المناضل نايف خويطر ” أبو باهر ” .

واعتبرت الحركة في بيان صحفي صادر عن مفوضية الإعلام بالإقليم ” أن هذا الحادث يمثل نقلة خطيرة تمس وحدة شعبنا الفلسطيني، ويهدد العلاقات الفلسطينية الداخلية، كما يعطل مسيرة إنهاء الانقسام البغيض واستعادة الوحدة الوطنية، خصوصا في مرحلة حساسة ودقيقة من الصراع مع حكومة نتنياهو المتطرفة .

وأكدت الحركة، أنها لن تقف مكتوفة الأيدي أمام هذه الأفعال المشبوهة، وأنها ستضرب بيد من حديد كل العابثين والمشبوهين ، وستدافع عن أبنائها وكوادرها بكل قوة وحزم ولن تسمح بحرف المعركة الحقيقية مع الاحتلال الإسرائيلي عن مسارها الصحيح ، مهما بلغ ذلك من ثمن .

وطالبت الحركة، كافة الجهات المختصة بملاحقة ومحاسبة الفاعلين ومن ورائهم، وتقديمهم إلى القضاء الفلسطيني لينالوا العقاب على جريمتهم النكراء .