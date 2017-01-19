بحث امكانية تنفيذ مشاريع:أكرم عبد اللطيف جراب رئيس مجلس إدارة بنك القدس يلتقي عدداً من فعاليات طولكرم

طولكرم/PNN/ التقى أكرم عبد اللطيف رئيس مجلس ادارة بنك القدس، عدداً من الفعاليات وممثلي مؤسسات طولكرم، خلال زيارة قام بها للمحافظة برفقة وفد من الإدارة التنفيذية للبنك ممثلاً بمديره العام صلاح هدمي ومستشار رئيس مجلس الإدارة للعلاقات العامة ظافر النوباني، بحث خلالها عدداً من المسائل ذات الاهتمام المشترك.

وشملت زيارة عبد اللطيف، مكتب المحافظة، حيث التقى عطوفة المحافظ عصام أبو بكر، مشيداً بدور المحافظة في خدمة أهالي طولكرم، وزوارها من سائر المحافظات، كما دار نقاش حول سبل دعم تنفيذ عدد من المشاريع التطويرية، الأمر الذي أكد عبد اللطيف استعداده للمساهمة فيه سواء بشكل شخصي، أو في اطار مؤسسي.

وفي إطار جولته وفي سياق نشاط نادي خريجي المدرسة الفاضلية في محافظة طولكرم لدعم الطلبة المتفوقين من خريجي هذه المدرسة ومساعدتهم على اتمام دراستهم الجامعية، زار عبد اللطيف مدرسة “الفاضلية” في طولكرم، اضافة إلى مقر مديرية التربية والتعليم في المحافظة، حيث تقدم خلالها بـ 68 منحة للطلبة المتفوقين من مدرسة الفاضلية وغيرها من مدارس المحافظة، مؤكداً أن مبادرة نادي خريجي المدرسة الفاضلية تأتي إيماناً بأهمية التعليم، كركيزة أساسية في تطور المجتمع، وتجديد المسؤولية تجاه المجتمع لخلق أجيال قادرة على مواجهة استحقاقات المستقبل ومسؤولياته.

وأكد عبد اللطيف على أن دعم التعليم والاستثمار فيه يمثل دعامة أساسية لأي مجتمع يريد أن ينمو ويتطور، وقد أثبت الشعب الفلسطيني على مدار عقود حرصه على تعليم أبنائه، اضافة إلى مساهمة معلميه في تربية وتعليم الأجيال في العديد من الدول العربية.

وتابع: إن هذه المبادرة البسيطة تأتي كجزء من رد الدين لقطاع التعليم، الذي قدم الكثير لي ولغيري من أبناء شعبنا، وإن مسؤوليتنا المجتمعية بالتأكيد لن تتوقف عند هذا الحد، لأننا نؤمن بضرورة أن يكون لنا دور فاعل ورئيس في تنمية المجتمع.

وأردف: إننا لن نألو جهداً في سبيل أن ننخرط بقوة في عملية البناء والتطوير خاصة في طولكرم، التي تعاني الكثير بحكم الأوضاع الاقتصادية السائدة، والظروف الناجمة عن المعيقات التي يضعها الاحتلال، لكننا نؤكد أن التزامنا ثابت وراسخ ولن يتزعزع في سبيل دفع عجلة التنمية الاقتصادية في كافة أرجاء الوطن.

وأضاف أن المنح الدراسية التي تم تقديمها بقيمة 68,000 دينار من شأنها تشكيل حافز للطلبة على الجد والاجتهاد.

بدورها رحبت مديرة التربية والتعليم في محافظة طولكرم أ. سلام الطاهر بنادي خريجي المدرسة الفاضلية ممثلاً بالسيد أكرم عبد اللطيف وثمنت جهودهم الطيبة في خدمة التعليم في محافظة التفوق والنجاح والتي تتجسد من خلال المنح التي يقدمها نادي خريجي الفاضلية للطلبة المتفوقين واصحاب الدخل المحدود من مدرستي الفاضلية والعدوية.

وأضافت الطاهر أن هذه المنح تمنح للطلبة التي تنطبق عليهم الشروط حيث تقوم لجنة متخصصة بفرز الطلبات ودراستها، وتمنت أن يحذو الطلبة المستفيدين من المنح الان حذو من دعموهم في هذه المرحلة حتى تبقى مسيرة العطاء مستمرة .

وخلال جولته التقى عبد اللطيف برؤساء بلديات عتيل، وعلار، ودير الغصون وباقة الشرقية والنزلات، بحث معهم، كيفية العمل على تنفيذ مبادرات مجتمعية تعود بالفائدة على أهالي هذه البلدات، وأوضح أنه ملتزم سواء بشخصه أو من خلال البنك، في تقديم كل ما من شأنه أن يعزز مسيرة التنمية في طولكرم وفلسطين بشكل عام.

وأضاف عبد اللطيف: “إن طولكرم والوطن ككل يستحق منا الكثير، ومهما بذلنا في سبيل فلسطين فإنه يبقى جزءاً يسيراً من واجبها علينا، من هنا فإن نؤكد أن مسيرة العطاء والبناء ستتواصل، عبر دعم مبادرات مجتمعية متنوعة، يلمس المواطن أثرها على مختلف الأصعدة.