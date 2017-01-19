بالأسماء: الاحتلال يعتقل 17 مواطنا من مدن الضفة، ويزعم ضبطه لقطع اسلحة بسلواد

محافظات/PNN- اعتقلت قوات الاحتلال الليلة الماضية وفجر اليوم الخميس، (17) مواطناً من الضفة الغربية، بينهم نجل شهيد.

وبين نادي الأسير الفلسطيني، أن ستة مواطنين جرى اعتقالهم من محافظة قلقيلية، وهم: يوسف ياسر سويلم (23 عاماً)، كاظم مفيد رضوان (24 عاماً)، مؤمن فاروق ابو هنية (25 عاماً)، عبد الرحيم بلال رضوان (23 عاماً)، محمد ناصر دحبور (55 عاماً)، شاهر هشام عدوان (42 عاماً).

ومن محافظة الخليل اعتقل الاحتلال مواطنين وهما: منتصر وجيه ابو عياش، ومحمد زيدات وهو نجل الشهيد فايز زيدات.

فيما جرى اعتقال لمواطنين من محافظة نابلس وهما: أحمد صقر “ابو بصير”، ورامي ابو حويله، إضافة إلى مواطنين من محافظة رام الله والبيرة وهما: عبد الحليم عبد الحليم حامد، جعفر عبد عرباش.

وذكر نادي الأسير إلى أن ثلاثة مواطنين اعتقلوا من محافظة طولكرم وهم: إسماعيل عدوان مكحل (23 عاماً)، ومحمود محمد شحادة (31 عاماً)، وجاد عبد الرحمن يحيي (38 عاماً).

يُشار إلى مواطنين اُعتقلا من القدس وهما: ياسين قنمبر (20 عاماً)، ومحمود عويسات.

في ذات السياق، زعمت قوات الاحتلال أنها عثرت على أسلحة وعبوات محلية الصنع أثناء حملة الاعتقالات التي قامت بها في سلواد.

ووفق بيان صادر عن جيش الاحتلال، فإنه يزعم مجموعة من القنابل اليدوية، والتي تم التخلص منها وإتلافها.

وبالإضافة إلى ذلك، زعم الاحتلال أنه استولى على بندقية صيد وخراطيش وأجزاء من أسلحة يدوية، وتم اعتقال أصحابها وتحويلهم للجهات المختصة للتحقيق معهم.