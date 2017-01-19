اسعار العملات: الدولار: 3.81/ اليورو:4.06 /الدينار:5.38/ الجنيه:0.20 5 ساعات مضت أقتصاد 133 زيارة إقـــرا أيـضـا ... ضبط نصف طن جميد فاسد في الخليل 4 ساعات مضت “الاحصاء”: تراجع اسعار الحيوانات وانشطة الزراعة يكبح جماح اسعار الجملة 4 ساعات مضت بيت لحم/PNN- جاءت أسعار صرف العملات مقابل الشيقل الإسرائيلي، اليوم الخميس، على النحو التالي: صرف الدولار الأمريكي مقابل: 3.81 شيقل. صرف اليورو الأوروبي مقابل: 4.06 شيقل. صرف الدينار الاردني مقابل: 5.38 شيقل. صرف الجنية المصري مقابل: 0.20 شيقل. 2017-01-19 Mariam Dannoun شاركها Facebook Twitter Google + Stumbleupon LinkedIn Pinterest