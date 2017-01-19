الاحتلال اعلن حالة التاهب : اضراب عام وشامل بمدن وقرى الداخل المحتل عام 48 استنكارا لجريمة ام الحيران

بيت لحم/PNN/ يعم الاضراب والحداد الشامل كافة مدن وقرى اراضي فلسطين المحتلة عام 1948 عموما استنكارا لجرائم الاحتلال الاسرائيلي في بلدة ام الحيران بالنقب يوم امس والتي ادت لهدم العديد من المساكن للمواطنين العرب واستشهاد احد المواطنين واصابة العديد منهم وتشريد اهالي البيوت التي تم هدمها من قبل جرافات الاحتلال .

وعم الاضراب كافة المؤسسات الرسمية من مجالس بلدية ومدارس وجامعات تطبيقا لقرار لجنة المتابعة العربية واللجنة العليا لمتابعة شؤون بدو النقب.

من جهتها اعلنت شرطة الاحتلال حالة الاستنفار القصوى في كافة المناطق العربية بالداخل المحتل عقب دعوات للخروج بمسيرات وفعاليات للتنديد بالجريمة الاحتلالية بحق اهالي ام الحيران.

كما اعلنت الشرطة عن تعبئة قواتها والاستنفار في منطقة النقب وبئر السبع استعدادا لمراسم تشييع الشاب الذي اتهمته اسرائيل بتنفيذ عملية دهس ادت لمقتل احد افراد الشرطة الاسرائيلية عقب بدء اسرائيل بعملية هدم مساكن ام الحيران.

يتبع …