توتنهام المنطلق يسعى لزيادة معاناة مانشستر سيتي

وحين لعب سيتي باستاد وايت هارت لين في أكتوبر/ تشرين الأول فعل توتنهام ذلك بينما كان جوارديولا مدرب برشلونة الأسبق ينذر بتحويل موسمه الأول في إنجلترا إلى مهمة سهلة بعدما افتتح الموسم بستة انتصارات متتالية.

بينما الهزيمة بنتيجة 2-صفر – التي كان يمكن أن تكون أكبر – لم تكن مجرد عثرة لكن عودة للواقع بالنسبة للمدرب ال‘سباني الذي لم يعد فريقه بعدها كما كان.

وظهر توتنهام كمنافس حقيقي على اللقب بفوزه في آخر ست مباريات في الدوري ليتقدم للمركز الثاني بفارق سبع نقاط وراء تشيلسي المتصدر، فيما تراجع سيتي للمركز الخامس عقب هزيمته الثقيلة 4-صفر أمام مضيفه إيفرتون في الجولة السابقة.

ويحتاج جوارديولا – الذي أكمل 46 عاما أمس الأربعاء – إلى رد سريع من تشكيلة هشة دفاعيا ومتقدمة في السن وتعاني من أجل التأقلم على أسلوب لعبه المعتمد على الاستحواذ على الكرة.

وحافظ سيتي على نظافة شباكه في 25 بالمئة فقط من مبارياته تحت قيادة جوارديولا وحصل الحارس كلاوديو برافو – الذي انتزع مكان جو هارت حارس إنجلترا – وقلب الدفاع المنضم في صفقة ضخمة جون ستونز على نصيبهما من الانتقادات.

وفي ظل تأخره بعشر نقاط وراء تشيلسي اعترف جوارديولا تقريبا بأن سيتي خرج من سباق المنافسة على اللقب بعد السقوط باستاد جوديسون بارك.

وعلى الجانب الآخر لا يمكن أن يكون توتنهام في حالة أفضل رغم أن إصابة يان فيرتونجين في الكاحل ضد وست بروميتش ألبيون يوم السبت الماضي أزالت بعضا من بريق مسيرته الأخيرة.

واستقبل فريق المدرب ماوريسيو بوكيتينو 14 هدفا فقط في 21 مباراة في الدوري وسجل 19 هدفا خلال انتصاراته الستة الأخيرة بينها ثلاثية لهاري كين في اكتساح وست بروميتش 4-صفر.

كما يمر لاعب وسط إنجلترا الشاب ديلي آلي بفترة جيدة لذا سيتجه توتنهام إلى الشمال وهو يثق في تحقيق أول فوز خارج أرضه على أحد المنافسين الكبار على اللقب هذا الموسم عقب خسارته أمام تشيلسي ومانشستر يونايتد وتعادله على ملعب ارسنال.

وفي ظل مواجهة سيتي وتوتنهام لبضعهما البعض ستتطلع الفرق الأخرى ضمن الستة الأوائل إلى الاستفادة من النتيجة.



وسيحتاج تشيلسي إلى وضع التكهنات بشأن مستقبل المهاجم دييجو كوستا جانبا عندما يستضيف هال سيتي المتعثر يوم الأحد حيث سيلعب أيضا أرسنال صاحب المركز الرابع ضد بيرنلي.

وغاب كوستا متصدر قائمة الهدافين عن فوز تشيلسي 3-صفر خارج ملعبه على ليستر سيتي في الجولة السابقة بسبب إصابة في الظهر وسط تقارير عن خلاف مع المدرب أنطونيو كونتي وصفقة محتملة قيمتها 30 مليون جنيه إسترليني (37 مليون دولار) في العام الواحد للعب في الصين.

وعاد كوستا للمران هذا الأسبوع وستكون كل الأعين على مهاجم إسبانيا إذا لعب ضد هال.

ويلتقي ليفربول صاحب المركز الثالث بفارق الأهداف وراء توتنهام مع سوانزي سيتي متذيل الترتيب بعد غد السبت بينما يحل مانشستر يونايتد بقيادة مدربه جوزيه مورينيو ضيفا على ستوك سيتي.