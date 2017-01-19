توتنهام المنطلق يسعى لزيادة معاناة مانشستر سيتي

‏2 ساعتين مضت رياضة 61 زيارة

لندن/PNN- كان توتنهام هوتسبير أول ناد يكشف ثغرات مانشستر سيتي فريق المدرب بيب جوارديولا وسيتطلع الفريق اللندني المتألق مؤخرا لإلحاق المزيد من الضرر بمنافسه في استاد الاتحاد بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بعد غد السبت.
المصدر: كووورة.
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