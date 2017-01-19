صحيفة ماركا تضع كريستيانو رونالدو في ورطة

مدريد/PNN- اتهمت صحيفة “ماركا” الإسبانية، النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم ريال مدريد، بالتحايل على حكم مباراة فريقه أمام سيلتا فيجو مساء اليوم الأربعاء، بملعب سانتياجو برنابيو في ذهاب دور الثمانية لكأس ملك إسبانيا.

ونشرت الصحيفة، صورة توضح اللعبة التي طالب فيها النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو باحتساب ركلة جزاء لصالحه بعد مرور 40 دقيقة من عمر المباراة، بداعي تعرضه للمسك من مدافع سيلتا فيجو، إلا أن الحكم فرنانديز بوربالان أشار باستئناف اللعب.

وأكد أندوخار أوليفير، الخبير التحكيمي بصحيفة “ماركا” الإسبانية، أن قرار حكم المباراة صحيح، ولا يوجد أي مخالفة لصالح النجم البرتغالي رونالدو، الذي سقط على الأرض غاضبًا من عدم احتساب ركلة جزاء لصالحه.

إلا أن هذه الهجمة لم تؤثر على نتيجة لقاء ريال مدريد وسيلتا فيجو، حيث انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي بدون أهداف.

المصدر: كووورة.