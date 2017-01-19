تفجير عبوة ناسفة أمام منزل القيادي في “فتح” نايف خويطر

غزة/PNN – انفجرت عبوة ناسفة في ساعة متأخرة، من مساء أمس الأربعاء، قرب منزل نائب أمين سر إقليم حركة “فتح” شرق مدينة غزة نايف خويطر.

وأفادت مصادر محلية في غزة، بأن مجهولين قاموا بوضع العبوة وهي كبيرة الحجم أمام منزل خويطر، في حي الزيتون جنوب شرق المدينة، وفجروها عن بعد، ما أدى إلى إلحاق أضرار مادية جسمية في المكان، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات في صفوف المواطنين.

وتتعرض قيادات أقاليم وكوادر فتحاوية في غزة، منذ نحو أسبوعين لملاحقات، واعتقالات، واستدعاءات أمنية من قبل أجهزة “حماس”، على خلفية مسيرات سلمية مرتبطة بأزمة الكهرباء، التي شهدتها مدن ومخيمات قطاع غزة خلال الأيام الماضية.