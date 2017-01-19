تنمية يطا تعقد الاجتماع الأول لمجموعات التخطيط المشترك لتطوير الخدمات الاجتماعية

الخليل/PNN- عقدت مديريه التنمية الاجتماعية في مدينة يطا، امس الاربعاء، اجتماعا لاعضاء مجموعة التخطيط المشترك لتطوير الخدمات الاجتماعية في المدينة ، وذلك بحضور الاخ انور حمام، الوكيل المساعد لشوؤن المديريات في المحافظات الشمالية، واللواء راتب هديب رئيس بلدية يطا، ولبنى العناني، مديرة مديرية التنمية الاجتماعية/يطا، والدكتور نادر سعيد خبير مشروع الاتحاد الأوروبي، وعدد من ممثلي المؤسسات الحكومية والاهلية والدولية والخاصة في مدينة يطا.

في بداية الاجتماع تم الترحيب بالحضور من قبل لبنى العناني، حبث تحدثت بان المديرية تقدم مساعدات ل 3200 اسره في منطقة يطا، وأيضا تقدم خدمات اجتماعية مختلفة للمسنين وحماية المرأة المعنفة وحماية الطفولة والأشخاص ذوي الإعاقة … وكذلك تعمل على تنفيذ سياسات واستراتيجيات الوزاره لتطوير الخدمات لهذه الفئات من خلال تعاون حقيقي مع مختلف المؤسسات الحكومية وغير الحكومية في المنطقة.

بدوره اكد اللواء راتب اهديب رئيس بلديه يطا على اهمية تحويل الوزارة الى تنمية اجتماعية، حيث أن وزارة التنمية الاجتماعية لها دور حقيقي وحيوي في تقديم خدمات صحية اجتماعية عديدة لاهل المنطقة بناء على التخطيط والمشاركة المجتمعية.

في حين أكد انور حمام، الوكيل المساعد لشؤون المديريات بان هذا هو الاجتماع التأسيسي لتشكيل مجموعة التخطيط المشترك للخدمات الاجتماعية في منطقة يطا، وان الوزارة تسعى لتغيير حقيقي للوصول الى مفهوم التنمية بحيث تهدف هذه المجموعه لتلبية احتياجات المتطقة وتطوير الخدمات على المستوى المحلي وتعزيز المسؤولية المجتمعية بالشراكة مع الجميع وايجاد بوابه موحدة للمساعدات والخدمات واشراك الجميع في التخطيط الاستراتيجي لعمل ومهام الوزارة.

وقد أوضح د. نادر سعيد، خبير مشروع الاتحاد الاوروبي على أهمية تشكيل مجموعة التخطيط في مدينة يطا والعمل على تطوير الخدمات الاجتماعية المقدمة وليس فقد التركيز على المساعدات النقدية وايجاد قاعدة بيانات وخارطة لكافة المؤسسات في المنطقة وتحديد الاحتياجات والاولويات ورسم خطط مشتركة للوصول لكافة المناطق وتلبية احتياجاتها.

وفي نهايه الاجتماع تم الاتفاق على الخطوات المقبله للمرحله القادمه لعمل مجموعه التخطيط بحيث يضمن نجاح واستمراريه هذه المجموعة مستقبلاً.

حيث يأتي هذا الاجتماع ضمن إطار تنفيذ مشروع المساعدة الفنية لتطوير نظام الحماية الاجتماعية من خلال التخطيط القائم على الشراكة وبناء القدرات المؤسسية بمرحلته الثانية والممول من الاتحاد الأوروبي.