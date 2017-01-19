تطورات جديدة في قضية النجم ناصر القصبي وإمام المسجد

شهدت قضية تعدي إمام مسجد بالمملكة العربية السعودية بالسب والقذف على الفنان الكوميدي ناصر القصبي، تطورات جديدة بعدما أدانته المحكمة وعاقبته بالسجن.

فقد رفضت محكمة الاستئناف بمنطقة عسير الحكم الصادر من قاضي محكمة أحد رفيدة، بالسجن 45 يوما في قضية سب وقذف خطيب مسجد يدعى سعيد بن فروة في إحدى خطبه، للنجم ناصر القصبي، وفقا لما ذكره موقع «سبق» الإخباري السعودي.

وأكدت المحكمة أن الحكم الصادر ضدّ خطيب المسجد في غير محله لصلاح المدعى عليه «خطيب المسجد» واستقامته ودعوته إلى الله وأن الجزاء الصادر بحق المدعى عليه في غير محله؛ لكون المدعي «ناصر القصبي» ممن اشتهر بالاستهزاء بالدين والمنتسبين إليه كالقضاة والآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر والصالحين ولتشبّهه بالنساء، وفقا لتعبير المحكمة.

وقالت المحكمة في قرارها: “إطلعنا على المعاملة الواردة من رئيس المحكمة العامة بأحد رفيدة المرفق بها الصك الشرعي الصادر من القاضي الخاص بدعوى المدعي ناصر بن قاسم بن عثمان القصبي؛ ضد سعيد بن محمد بن عبدالله آل منصور، سعودي الجنسية، في قضية «سب وشتم» ولاحظنا وجود عدة أمور”.

وأضافت المحكمة “أورد المدعى عليه في جوابه ودفوعه على دعوى المدعي وفي مذكرة اعتراضه أموراً ونقولات من أقوال أهل العلم، ومن ذلك البيان الصادر من اللجنة الدائمة للبحوث العلمية ويجب الرجوع إليها ومناقشتها وتأمل ما جاء فيها براءة للذمة”.

وأصدرت المحكمة حكما ابتدائيا في القضية منذ عدة أشهر، حيث قضت بسجنه لمدة 45 يوماً متتالية عقب خطبته الشهيرة التي تمّ تداول تسجيل صوتي لها، وهاجم فيها الممثل الكوميدي ناصر القصبي، وتضمن الحكم إدانة المدعى عليه بتلفظه وسبه والتشهير بالمدعي، ووصفه بكلمتي «كافر» و«ديوث»، كما قرر القاضي الحكم على المدعى عليه بسجنه لمدة 45 يوماً متتالية تعزيراً، وأخذ تعهد شديد عليه بعدم العودة إلى هذا العمل.

وبدأت وقائع القضية في شهر رمضان قبل الماضي، بعد عرض حلقة من مسلسل «سيلفي» والتي ظهر فيها الفنان بثياب قصيرة، منتقداً من يحطمون الآلات الموسيقية، وانتشر مقطع صوتي لما قاله الخطيب والتي تضمنت عبارات في لعن وتكفير للقصبي؛ ووصفه بأوصاف الكفر والزندقة.