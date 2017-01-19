يُصنع خل التفاح عن طريق إضافة البكتيريا والخمائر لعصارة التفاح. لكن، يبقى السؤال المطروح: هل لهذا المنتج الطبيعي فوائد على الصحة؟

تقرير موقع Medical Daily يكشف زيف بعض الأقاويل حول استعمال خل التفاح، مع تبيان بعض الحقائق العلمية عنه.

تخسيس الوزن

انتشرت العديد من الشائعات التي تقول إن خل التفاح قادر على تسريع عملية التمثيل الغذائي، ويساعد بشكل كبير على خسارة الوزن. لكن وفقاً لما جاء في تقارير شركة “إيفري دايهيلث”، فإنه لا توجد أية أدلة علمية تؤيد هذا الاعتقاد.

وفي هذا الصدد، قال الطبيب الحاصل على ماجستير في الصحة العامة، سكوت كاهان لشركة “سالف”، إن “العديد من الناس ينشرون العديد من الشائعات دون الاستناد إلى أية أدلة علمية أو بيانات دقيقة، كما هو الحال مع معظم الشائعات التي تعلقت بالمكملات الغذائية. وفي الحقيقة، لا يوجد أي إثبات علمي يدل على أن الخل قادر على تخفيض الوزن.

داء السكري