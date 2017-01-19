“الاحصاء”: تراجع اسعار الحيوانات وانشطة الزراعة يكبح جماح اسعار الجملة

وبلغ الرقم القياسي العام لأسعار الجملة 125.63 مقارنة بـ 123.63 خلال العام السابق (سنة الأساس 2007=100).

وعزا “الاحصاء” هذا الارتفاع في المؤشر خلال العام 2016 كاملا إلى ارتفاع أسعار السلع ضمن مجموعة صيد الأسماك بنسبة 17.20%، وأسعار السلع ضمن مجموعة الزراعة بنسبة 2.45%، كما ارتفعت أسعار السلع ضمن مجموعة الصناعات التحويلية بنسبة 1.25%، على الرغم من انخفاض أسعار السلع ضمن مجموعة التعدين واستغلال المحاجر بنسبة 0.76%.

وسجلت أسعار الجملة للسلع المحلية خلال العام 2016 ارتفاعاً بنسبة 2.67%، كما ارتفعت أسعار الجملة للسلع المستوردة بنسبة 0.70% مقارنة بالعام السابق.

وقال “الاحصاء” ان الرقم القياسي لأسعار الجملة سجل ارتفاعا تراكميا بنسبة 29.5% في العام 2016 مقارنة مع العام 2007.

على اساس ربعي، فقد سجل الرقم القياسي العام لأسعار الجملة انخفاضاً بنسبة 2.28% خلال الربع الرابع 2016 مقارنة بالربع الثالث 2016، حيث بلغ الرقم القياسي العام لأسعار الجملة 125.33 خلال الربع الرابع 2016 مقارنة بـ 128.26 خلال الربع السابق (سنة الأساس 2007=100).

فقد سجل الرقم القياسي لأسعار الجملة للسلع المحلية انخفاضاً بنسبة 4.02%، حيث بلغ الرقم القياسي لأسعار الجملة للسلع المحلية 127.31 خلال الربع الرابع 2016 مقارنة بـ 132.63 خلال الربع السابق (سنة الأساس 2007=100).

في المقابل، سجل الرقم القياسي لأسعار الجملة للسلع المستوردة ارتفاعاً نسبته 0.68%، حيث بلغ الرقم القياسي لأسعار الجملة للسلع المستوردة 123.92 خلال الربع الرابع 2016 مقارنة بـ 123.08 خلال الربع السابق (سنة الأساس 2007=100)

وانخفض الرقم القياسي لأسعار الجملة خلال الربع الرابع من العام 2016 نتيجةً لانخفاض أسعار السلع ضمن نشاط الزراعة بنسبة 6.44%، وذلك لانخفاض أسعار السلع ضمن نشاط تربية الحيوان بنسبة 10.56%، حيث انخفضت أسعار الحيوانات الحية بنسبة 13.94%، وأسعار المنتجات الحيوانية بنسبة 2.33%. كما سجلت أسعار السلع ضمن نشاط زراعة المحاصيل انخفاضاً بنسبة 4.49%، حيث انخفضت أسعار الخضروات الطازجة والمجففة بنسبة 8.00%، على الرغم من ارتفاع أسعار الفواكه الطازجة بنسبة 1.17%.

وسجلت أسعار منتجات الصناعات التعدينية والاستخراجية انخفاضاً بنسبة 1.80%، كما انخفضت أسعار منتجات صيد الأسماك بنسبة 0.59% خلال الربع الرابع 2016 مقارنة بالربع الثالث من العام نفسه.

وسجلت أسعار منتجات الصناعات التحويلية انخفاضاً بنسبة 0.31%، نتيجة لانخفاض أسعار اللحوم ومنتجاتها بنسبة 6.47%، وأسعار منتجات طحن الحبوب والأعلاف بنسبة 2.78%، وأسعار الملابس الجاهزة بنسبة 1.45%، وأسعار منتجات المعادن اللافلزية بنسبة 1.39%، وأسعار منتجات الألبان بنسبة 1.33%.

في المقابل ارتفعت أسعار منتجات الجلود بنسبة 6.56%، وأسعار صنع الخشب ومنتجاته بنسبة 2.85%، وأسعار الاسمنت والجير والجبس بنسبة 2.83%، وأسعار الورق ومنتجاته بنسبة 2.30%، وأسعار منتجات المطاط والبلاستيك بنسبة 1.01%.