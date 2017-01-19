“الاحصاء”: تراجع اسعار الحيوانات وانشطة الزراعة يكبح جماح اسعار الجملة

‏1 ساعة مضت أقتصاد 73 زيارة

رام الله/PNN-  اظهر مسح نفذه الجهاز المركزي للإحصاء، وزعت نتائجه اليوم الخميس، ارتفاعا في الرقم القياسي العام لأسعار الجملة بنسبة 1.62% خلال العام 2016 مقارنة بالعام 2015، وحد من هذا الارتفاع تراجع المؤشر بشكل ملحوظ في الربع الاخير من العام مقارنة مع الربع السابق، مدفوعا بانخفاض اسعار اللحوم ومنتجات زراعية.

وبلغ الرقم القياسي العام لأسعار الجملة 125.63 مقارنة بـ 123.63 خلال العام السابق (سنة الأساس 2007=100).

وعزا “الاحصاء” هذا الارتفاع في المؤشر خلال العام 2016 كاملا إلى ارتفاع أسعار السلع ضمن مجموعة صيد الأسماك بنسبة 17.20%، وأسعار السلع ضمن مجموعة الزراعة بنسبة 2.45%، كما ارتفعت أسعار السلع ضمن مجموعة الصناعات التحويلية بنسبة 1.25%، على الرغم من انخفاض أسعار السلع ضمن مجموعة التعدين واستغلال المحاجر بنسبة 0.76%.

وسجلت أسعار الجملة للسلع المحلية خلال العام 2016 ارتفاعاً بنسبة 2.67%، كما ارتفعت أسعار الجملة للسلع المستوردة بنسبة 0.70% مقارنة بالعام السابق.

وقال “الاحصاء” ان الرقم القياسي لأسعار الجملة سجل ارتفاعا تراكميا بنسبة 29.5% في العام 2016 مقارنة مع العام 2007.

على اساس ربعي، فقد سجل الرقم القياسي العام لأسعار الجملة انخفاضاً بنسبة 2.28% خلال الربع الرابع 2016 مقارنة بالربع الثالث 2016، حيث بلغ الرقم القياسي العام لأسعار الجملة 125.33 خلال الربع الرابع 2016 مقارنة بـ 128.26 خلال الربع السابق (سنة الأساس 2007=100).

فقد سجل الرقم القياسي لأسعار الجملة للسلع المحلية انخفاضاً بنسبة 4.02%، حيث بلغ الرقم القياسي لأسعار الجملة للسلع المحلية 127.31 خلال الربع الرابع 2016 مقارنة بـ 132.63 خلال الربع السابق (سنة الأساس 2007=100).

في المقابل، سجل الرقم القياسي لأسعار الجملة للسلع المستوردة ارتفاعاً نسبته 0.68%، حيث بلغ الرقم القياسي لأسعار الجملة للسلع المستوردة 123.92 خلال الربع الرابع 2016 مقارنة  بـ 123.08 خلال الربع السابق (سنة الأساس 2007=100)

وانخفض الرقم القياسي لأسعار الجملة خلال الربع الرابع من العام 2016 نتيجةً لانخفاض أسعار السلع ضمن نشاط الزراعة بنسبة 6.44%، وذلك لانخفاض أسعار السلع ضمن نشاط  تربية الحيوان بنسبة 10.56%، حيث انخفضت أسعار الحيوانات الحية بنسبة 13.94%، وأسعار المنتجات الحيوانية بنسبة 2.33%. كما سجلت أسعار السلع ضمن نشاط زراعة المحاصيل انخفاضاً بنسبة 4.49%، حيث انخفضت أسعار الخضروات الطازجة والمجففة بنسبة 8.00%، على الرغم من ارتفاع أسعار الفواكه الطازجة بنسبة 1.17%.

وسجلت أسعار منتجات الصناعات التعدينية والاستخراجية انخفاضاً بنسبة 1.80%، كما انخفضت أسعار منتجات صيد الأسماك بنسبة 0.59% خلال الربع الرابع 2016 مقارنة بالربع الثالث من العام نفسه.

وسجلت أسعار منتجات الصناعات التحويلية انخفاضاً بنسبة 0.31%، نتيجة لانخفاض أسعار اللحوم ومنتجاتها بنسبة 6.47%، وأسعار منتجات طحن الحبوب والأعلاف بنسبة 2.78%، وأسعار الملابس الجاهزة بنسبة 1.45%، وأسعار منتجات المعادن اللافلزية بنسبة 1.39%، وأسعار منتجات الألبان بنسبة 1.33%.

في المقابل ارتفعت أسعار منتجات الجلود بنسبة 6.56%، وأسعار صنع الخشب ومنتجاته بنسبة 2.85%، وأسعار الاسمنت والجير والجبس بنسبة 2.83%، وأسعار الورق ومنتجاته بنسبة 2.30%، وأسعار منتجات المطاط والبلاستيك بنسبة 1.01%.

Print Friendly
جميع الحقوق محفوظة لشبكة فلسطين الأخبارية © 2015