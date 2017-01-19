ضبط نصف طن جميد فاسد في الخليل

الخليل/PNN- ضبطت طواقم الضابطة الجمركية نصف طن جميد غير صالح للاستهلاك الآدمي فجر اليوم.

وأشار بيان لإدارة العلاقات العامة والإعلام وصل PNN نسخة عنه: انه تم ضبط الكمية بناء على معلومة من دائرة الاستخبار الجمركي بوجود الكمية داخل احدى المخازن التجارية في المحافظه، حيث تم تحريك دورية الى المكان ومصادرة الكمية وبحضور جهة الاختصاص وزارة الصحة تم معاينة الكمية وتبين عدم صلاحيتها لظهور علامات تعفن وانبعاث رائحة كريهة، حيث اقرت الجنة إتلاف الكمية وتحويل القضية للنيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية .

وأهابت الضابطة الجمركية بالإخوة المواطنين والمستهلكين بضرورة عدم التعامل والتعاطي مع مثل هذه البضائع ومروجيها لما تشكله من خطر على صحتهم وصحة ابنائهم وضرر بالاقتصاد الوطني .