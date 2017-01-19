د. عيسى يستقبل الأب يونس … مباركين السفارة الفلسطينية في الفاتيكان

رام الله/PNN- استقبل الأمين العام للهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات الدكتور حنا عيسى، اليوم الخميس، راعي كنيسة عمواس/القبيبة للفرنسسكان الأب سالم يونس، في مقر الهيئة بمدينة رام الله.

وتبادل الطرفان التهاني بالاعياد الميلادية المجيدة، داعين أن يعم السلام والاستقرار العالم أجمع، مشيرين ان ميلاد السيد المسيح له المجد هو ميلاد للمحبة والخير والسلام.

ووضع الأمين العام د. عيسى الاب يونس بصورة عمل الهيئة الاسلامية المسيحية واهدافها القائمة على ترسيخ العلاقات الاسلامية المسيحية الوطيدة، فالمسيحيين جزء لا يتجزأ من الشعب الفلسطيني الواحد، والامة العربية والوطن الكبير.

ومن جهته بارك الاب سالم يونس للشعب الفلسطيني الانجار التاريخي الكبير برئاسة السيد الرئيس محمود عباس، افتتاح السفارة الفلسطينية في الفاتيكان، مؤكداً على دور الرئيس في الحفاظ على الحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني.