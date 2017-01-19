78 طفلا يدخل شهريا الى أقسام الأطفال في سجن عوفر

رام الله/PNN- كشف محامي هيئة شؤون الأسرى والمحررين لؤي عكة، أن هناك إرتفاع خطير في نسبة الإعتقالات في صفوف الأطفال، حيث تتصاعد الهجمة عليهم بشكل ملحوظ، وأصبحت أقسام الأشبال مكتضة، وهناك مشاكل حقيقية في الأمور الحياتية والصحية ناتجة عن إستمرار هذه الإعتقالات بكثافة.

وأوضح عكة والمتخصص بزيارة ومتابعة قضايا الأسرى الأطفال في سجن عوفر، أن معدل الإعتقالات الشهري في صفوف الأطفال الذي يتم إدخالهم الى السجن بلغت مؤخرا 78 حالة، وانه خلال أسبوعين فقط دخل الى أقسام الأشبال 44 طفلا.

وأشار عكة الى أن هذه الإعتقالات وما يتبعها من أحكام وغرامات تدلل على الإستهداف الحقيقي للطفولة الفلسطينية، حيث أن كل الاحكام العسكرية ترافق بغرامات عالية جدا، وأنه فرض على الأطفال في عوفر مئات الآف الشواقل، حيث تحولت الى السياسة الى مصدر دخل حقيقي يعتمد عليه جيش الإحتلال من خلال التعاون مع الشاباك والجهاز القضائي الإسرائيلي الهش والموجه.

وفي ذات السياق التقى محامي الهيئة بممثل الأشبال في السجن الأسير عرفات نوفل، وتم الحديث عن قضية الأسير الطفل المريض أحمد الخضور، الذي يعاني من وضع صحي صعب ومعقد، حيث أنه بحاجة الى تناول 3 حبات دواء يوميا، ويبلغ سعر العلبة الواحدة والتي تحتوي على 14 حبة 1800 شيقل، مشيرا الى أنه تم الحديث مع الإدارة وتم الطلب بضرورة الإفراج عنه بشكل عاجل.