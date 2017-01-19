الخضري يدعو لتكتل عربي وإسلامي ودولي لمواجهة نقل السفارة الأمريكية للقدس

غزة/PNN- دعا رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار النائب جمال الخضري إلى ضرورة تفعيل الدور الدبلوماسي لتشكيل أكبر تكتل عربي وإسلامي ودولي من كل الدول الصديقة والداعمة لحقوق الشعب الفلسطيني لمواجهة خطوة نقل السفارة الأمريكية للقدس.

وشدد الخضري في تصريح صحفي صدر عنه اليوم الخميس 19-1-2017 على ضرورة الضغط بكل السبل الدبلوماسية لمواجهة هذا الواقع الخطير.

وقال ” الخطوة الأهم فلسطينيا تحقيق الوحدة الوطنية في مواجهة هذا القرار، فوحدتنا أساس لأي تحرك فاعل ناجح وأكثر إقناعا على كل المستويات وفي كل الملفات”.

وأشار الخضري إلى أن شعبنا يتوق للخلاص من كل المعاناة ليعيش حرا كريما على أرضه، وتأتي هذه الخطوة الأمريكية لتزيد الأمور تعقيدا وتفتح شهية الاحتلال أكثر في الاستمرار في ممارساته الخطيرة ضد شعبنا الفلسطيني والتي تتصاعد أصلا يوما بعد يوم حيث يشتد حصار وإغلاق غزة، ويتسع الاستيطان وسلب الأراضي في الضفة الغربية، إضافة لمعاناة المواطنين من جدار الفصل العنصري وعمليات القتل والاعتقال اليومي، استهداف القدس بالتهود وتصاعد اقتحامات المسجد الأقصى واستهداف وملاحقة فلسطيني الداخل”.

وأكد الخضري حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس، مشدداً على ضرورة تفعيل البعد الشعبي على الصعد العربية والإسلامية والدولية لمواجهة هذا القرار ولحماية المدينة المقدسة.