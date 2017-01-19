الأسير المصاب محمد الشلالدة يعاني من وضع صحي صعب

رام الله/PNN- قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ان الأسير المصاب محمد الشلالدة (26 عاما)، من سعير قضاء الخليل والمعتقل أواخر عام 2015، يعاني من وضع صحي صعب، وأن لديه قلق حقيقي وتخوف من سير العلاج المقدم له، خصوصا في ظل تصاعد الاوجاع والآلام التي المستمرة.

ونقل محامي الهيئة لؤي عكة والذي زار محمد في سجن عوفر، انه يعاني كثيرا ليلا نهارا وعلى مدى 24 ساعة من اوجاع والام حاده ومستمره في الرأس، وانه ينتظر اجراء عمليه في رأسه كما تم إبلاغه من الإدارة لاعادة التوازن لجسده، بالإضافة الى مشاكل بالاعصاب ودوخة مستمرة وعدم تمكنه من الوقوف لعدم الاتزان ناهيك عن فقدانه السمع بإذنه اليمنى.

وأضاف عكة ” كما يعاني محمد من مشاكل في المعدة، ولا يستطيع تناول الاطعمة الى بعد طحنها، لأن تناوله للأطعمة العادية يخلق له مشاكل ويدفع للتقيؤ الفوري، وان لديه قلق حقيقي من الدواء الذي يعطى له للتخفيف من اوجاع الرأس لأن له تأثير سريع وسلبي على الكلى وفقا لما تم إبلاغه له من قبل طبيب السجن.

كما زار عكة الأسير الصحفي عمر نزال (56 عاما)، والذي أعتقل منذ 23 إبريل من العام الماضي، خلال توجهه للمشاركة في مؤتمر عربي عالمي، وتم تحويله للإعتقال الإداري.

واوضح نزال للمحامي عكة أن كان من المفترض أن يتم الإفراج عنه يوم 24/12/2016، وذلك وفقا للتمديد الاخير الجوهري، الا انه تفاجئ من إصدار قرار إداري جديد، وهذه سابقة بأن يتم إعطاء أسير تجديد لإعتقاله الإدارى بعد حصوله على قرار جوهري، وتم متابعة الموضوع مع النيابة والتي اعطته قرارا جوهريا جديدا، بحيث ينتهي إعتقاله يوم 20 شباط من الشهر القادم.