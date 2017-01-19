تربية قلقيلية تعقد اجتماعا تربويا للمشرفين التربويين

قلقيلية/PNN- عقدت مديرية التربية والتعليم في محافظة قلقيلية اجتماعا تربويا للمشرفين التربويين في المديرية، وذلك بمشاركة نائلة فحماوي عودة مديرة التربية والتعليم في محافظة قلقيلية والنائب الفني خضر عودة، ورئيس قسم الاشراف التربوي وجيه يامين، والمشرفين التربويين العاملين في المديرية.

نائلة فحماوي تحدثت في الاجتماع عن دور المشرف المحوري في التطوير التربوي، وناقشت دور المشرفين الفني في المتابعة والدعم والتقييم للمعلمين، اضافة الى نقاش اسس التقويم المدرسي الجديد، وضرورة متابعة المشرفين لها خلال زياراتهم الميدانية، ومدى التزام المعلمين بها، وبتعليماتها، كما ناقشت فحماوي مع المشرفين التربويين اعداد دراسة تقييمية لبرنامج التعليم المساند الذي تم تنفيذه في 30 مدرسة الفصل الدراسي الاول، من اجل تحديد مدى فاعلية البرنامج ودراسة التحديات وقصص الجاح لاستكماله محليا.

واكدت فحماوي على اهمية متابعة المشرفين التربويين للمواهب الطلابية، وابرازها وتنميتها، وتشجيع المدارس لتقديم ابداعاتهم لجائزة صندوق التميّز والابداع.

من جانبه ناقش خضر عودة مع المشرفين التربويين الدور الفني للمشرف التربوي، وتقارير الاداء، مشددا على اهمية الدقة والموضوعية فيها، كما دعا المشرفين الى تكثيف المتابعة للمعلمين الجدد، كما ناقش عودة عدة قضايا ادارية تتعلق بالمغادرات والتكليف بمهام العمل.

اما وجيه يامين فقد ناقش مع المشرفين المعيقات والتحديات التي توجه العمل وسبل التغلب عليها وتذليلها، للوصول الى الكفاءة والفاعلية المطلوبة.