السريان والأقباط يحتفلون بعماد السيد المسيح عليه السلام

اريحا/PNN- نقل امين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية د. صائب عريقات و محافظ أريحا والأغوار ماجد الفتياني تحيات وتهاني الرئيس محمود عباس لأبناء الطائفة السريانية وابناء الطائفة القبطية، بمناسبة ذكرى عماد السيد المسيح عليه السلام،

جاء ذلك خلال استقبال موكب المطران مار سيوريوس ملكي مراد رئيس الكنيسة السريانية الأرثوذوكسية في فلسطين والأردن والأراضي المقدسة وموكب الانبا انطونيوس مطران الكرسي الاورشليمي والشرق الادنى للأقباط الارثوذوكس ورجال الدين الاقباط وأبناء الطائفة القبطية بحضور قادة الاجهزة الامنية ومدراء الدوائر الحكومية وممثلي فصائل منظمة التحرير

وأشاد المحافظ الفتياني بالنسيج الاجتماعي بين مسلمي ومسيحيي فلسطين، وقال: “ان الشعب الفلسطيني بمسلميه ومسيحيه موحد ويسعى لنيل الحرية والخلاص من الاحتلال”.

وأضاف الفتياني “تأتي هذه المناسبة في ظل استمرار الممارسات الإسرائيلية ومنعها للحضور الرسمي لمشاركة المواطنين مناسباتهم الدينية، مخالفين لاتفاقيات وقع عليها الجانب الاسرائيلي، تنص على الحضور الرسمي للسلطة على نهر الادرن وتحت العلم الفلسطيني تجري الاحتفالات الدينية”.

د. صائب عريقات قال الشعب الفلسطيني وعبر التاريخ سجل نموذجا في التعايش بين مختلف ابنائه من مختلف الطوائف الديانات السماوية الثلاث والمحبة. وان الشعب الفلسطيني بمسلميه ومسيحيه موحد ويجمعه وحد الهدف المتمثل بالانعتاق من الاحتلال والاستقلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة بعاصمتها القدس الشريف

وأضاف تهل هذه المناسبات علينا وشعبنا اكثر اصرارا على الصمود والتشبث بأرضه ونيل حقوقه الوطنية والقيادة الفلسطينية برئاسة الرئيس محمود عباس تخوض حربا شرسا في المحافل الدولية والاشتباك السياسي لتثبيت وانتزاعالحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني بالدولة والقدس الشريف عاصمة.

الانبا انطونيوس قال ان العلاقة التي تسود بين مسلمي ومسيحي فلسطين هي علاقة اخوة ومحبة وعلاقة فلسطين بمصر علاقة تاريخية متمنيا ان يعم السلام في ارض الانبياء والرسالات وينعم الشعب الفلسطيني بالحرية والاستقلال وإقامة الدولة المستقلة وان يرفرف علم فلسطين فوق كنائس ومساجد القدس الشريف, مشيدا بحفاوة وحسن الاستقبال والذي يزداد حفاوة عام بعد علم, ونحن في طريقنا الي مكان عماد المسيح رسول المحبة والسلام.

المطران مار سيوريوس ملكي مراد أكد على حسن العلاقات بين مسيحي ومسلمي فلسطيني وقوة النسيج الاجتماعي وقال ان الشعب الفلسطيني موحد تسوده قيم التعاضد والتلاحم في وجه ما يتعرض له من استهداف واضح من قبل الاحتلال الإسرائيلي ونحن نصلي من اجل ان يعم السلام في ارض السلام وان تنعم شعوب المنطقة بالأمن

وشارك في ووفد رجال الدين محمد جلايطة رئيس بلدية اريحا، وتيسير الياسيني رئيس الغرفة التجارية والعقيد ماجد عمر نائب قائد المنطقة ود. سامي مسلم وجمال الرجوب نائب المحافظ.

وترأس المطران ملكي مراد والانبا انطونيوس على التوالي مراسم وشعائر قداس عماد السيد المسيح عليه السلام في موقع العماد على نهر الاردن.