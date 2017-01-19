محافظة جنين تستقبل وفداً من محافظة الخليل

جنين/PNN- استقبلت محافظة جنين وفداً من محافظة الخليل، ضم رؤساء بلديات ومدراء مؤسسات رسمية وأهلية، برئاسة الدكتور علي نمورة، حيث كان باستقبال الوفد مساعدي المحافظ احمد القسام، وعطا أبو ارميلة، ومنصور السعدي، وربيع ياسين، بحضور مدير الأمن الوقائي في جنين العميد أمين السويطي، وجمال الشاتي عضو المجلس الثوري لحركة فتح سابقاً.

واستهل اللقاء بقراءة الفاتحة والوقوف دقيقة صمت على أرواح الشهداء، حيث رحب العميد السويطي بالوفد مشيراً إلى القواسم المشتركة التي تجمع محافظتي جنين والخليل في مجالات عدة، مستذكراً الشهداء والبطولات النضالية المشتركة بين المحافظتين.

من جانبه رحب مساعد المحافظ منصور السعدي بالوفد، نيابة عن المحافظ رمضان ، مؤكداً أهمية الزيارة في إطار توطيد اللحمة الوطنية بين أبناء الشعب الواحد، مشيراً إلى الواقع التنموي الذي تسعى إليه المحافظة، وبخاصة ما ستشهده من نقلة نوعية على الصعيد بتدشين المنطقة الصناعية الحدودية ومحطة جنين لتوليد الطاقة الكهربائية، وبالتالي إسهام ذلك في التخفيف من حدة البطالة وتشغيل الشباب الخريجين والعمال، وعوائد ذلك على الاقتصاد الفلسطيني بمجمله.

وتحدث عضو المجلس الثوري لحركة فتح سابقاً جمال الشاتي مشدداً على أهمية التواصل بين أبناء الشعب الواحد، والذي بدأ على أبواب السجون، مشيراً إلى إجراءات الاحتلال القمعية والتعسفية والتي حالت في بعض الأحيان دون استمرارية التواصل ومنع المواطنين من التنقل وحرية الحركة، وبالتالي أهمية إعادة هذا المسعى وتأكيد اللحمة الوطنية والحس الوطني الواحد.

في حين ألقى عضو لجنة إقليم جنين عطا أبو ارميلة كلمة الإقليم مرحباً بالوفد، ومشدداً أهمية الزيارة والتاريخ النضالي المشترك بين المحافظتين واللتين كانتا ملاذا للفدائيين والمناضلين، مشيراً إلى الإجراءات الإسرائيلية المتعنتة الرافضة لأية تسويات سياسية، وما يمارسه الاحتلال بحق الأسرى البواسل في سجون الاحتلال، كما أشار الى الوقفة الجماهيرية الرافضة لقرار الإدارة الأمريكية القادمة بنقل السفارة إلى القدس.

من جانبه أعرب رئيس الوفد د. علي نمورة عن شكره استقبال الوفد، مشيراً الى هدف الزيارة المتمثل بإعادة التواصل وتأكيد وحدة فلسطين التي لم ولن تقبل القسمة مشدداً على التناغم الكبير والمشترك ما بين المحافظين داعياً إلى تشكيل وفد من المحافظة لزيارة محافظة الخليل، وتبادل الزيارات أكثر وتأكيد التواصل المشترك، وفي نهاية اللقاء تم تقديم دروع تكريمية لاللواء إبراهيم رمضان، والعميد أمين السويطي.