وزيرة شؤون المراة تستقبل وفدا من مؤسسة إبداع

غزة/PNN- استقبلت وزيرة شئون المرأة الدكتورة هيفاء الأغا، اليوم الخميس، وفدا من مؤسسة ابداع يضم كل من نائب رئيس مجلس الإدارة الدكتور أدهم البعلوجي، ومدير المؤسسة المهندس نبيل سليم، مدير العلاقات العامة والاعلام المهندس صابر عليان في مقر الوزارة بمدينة غزة.

وأكدت د. الأغا خلال اللقاء على اهمية ودور الوزارة في التشبيك مع مؤسسات المجتمع المدني ودعمها بما يخدم مصلحة المجتمع والمرأة الفلسطيني، مشيرة إلى ضرورة توثيق العلاقات مع مؤسسة ابداع وتطوير وثيقة التفاهم لعقد مزيد من البرامج التوعوية والتثقيفية لاكبر شريحة من النساء

بينما تحدث م. سليم عن مجموعة من المشاريع المشتركة التي يود مجلس إدارة مؤسسة ابداع عقدها مع وزارة المرأة، بالإضافة إلى استكمال برنامج الريادة الحكومي الذي سبق وان نظمته الوزارة بالشراكة مع مؤسسته ..