ما هو رجيم الماء وما هي أنواعه؟

رجيم الماء، ماهو، وماهي أنواعه؟

انتشرت الكثير من الحميات والأنظمة الغذائية على مواقع التواصل الاجتماعي في يومنا هذا، حتى أصبح من السهل جداً اختيار أي نظام واتباعه و خسارة الوزن في وقت قياسي.

ولكن وعلى الرغم من المفعول السريع الذي قد تحققه هذه الحميات في خسارة الوزن، إلا أن معظمها يحمل مخاطراً كبيرة وآثار سلبية عديدة على الجسم.

ويعد رجيم الماء أحد أشهر الحميات التي انتشرت وكثر الحديث عنها في الآونة الأخيرة كما أنه يستحوذ على اهتمام الكثيرين. ولذلك سنتحدث عن رجيم الماء اليوم بالتفصيل. ما هو رجيم الماء، وماهي أنواعه؟

يحمل رجيم الماء فوائد عديدة للبشرة والشعر والجسم. ولكن في المقابل قد يستعيد الجسم الوزن الذي فقده بسرعة فائقة عند التوقف عن اتباع هذه الحمية.

رجيم الماء فقط:

يقوم رجيم الماء فقط على تناول كوبين إلى أربعة أكواب من الماء يومياً، صباحاً على الريق. ثم عدم تناول أي شيء لمدة نصف ساعة بعد ذلك.

ذلك إلى جانب تناول مايصل إلى 8 أكواب ماء خلال النهار. وتقليل كمية الطعام المستهلكة خلال اليوم. أي الاكتفاء بتناول ثلاث وجبات رئيسية يومياً بكميات قليلة، وعدم تناو أي شيء بين الوجبات.

والإسراع إلى شرب الماء فوراً عند الشعور بالجوع. حيث يملأ الماء المعدة ويمنحها شعوراً بالشبع والامتلاء.

رجيم الماء والليمون:

يعتبر رجيم الماء والليمون من أشهر رجيمات الماء، وأكثرها انتشاراً حتى أن بعض المشاهير مثل بيونسيه قد اتبع هذا الرجيم الذي يفقد الجسم عدة كيلوغرامات خلال شهر واحد.

ينصح الكثير من أخصائي التغذية بتناول الماء والليمون صباحاً على الريق ثم الانتظار لمدة ربع ساعة قبل تناول أي طعام.

حيث يمتلك رجيم الماء والليمون فعالية سحرية في خسارة الوزن. وإذابة الدهون المتراكمة في الجسم والقضاء عليها في حال تم تناوله بانتظام وباستمرار.

رجيم الماء والتمر:

أما بالنسبة لرجيم الماء والتمر فهو بسيط جداً وفعال جداً في خسارة الوزن بسرعة، وهو كالتالي:

الفطور: 7 تمرات + كوب ماء

الغداء 5 تمرات + كوب ماء

العشاء: 5 تمرات + كوب ماء

يعتبر التمر مصدراً غنياً بالبوتاسيوم، والبروتين والألياف، والكالسيوم، والفيتامينات والمعادن الضرورية للجسم. ولكن لرجيم الماء والتمر آثار سلبية عديدة من شحوب وإرهاق ووهن وصداع. ذلك إلى جانب استعادة جسمك للوزن الذي فقده بسرعة عند الانتهاء من اتباع هذا الرجيم.

شروط رجيم الماء:

لنجاح رجيم الماء عدة شروط عليك تطبيقها:

يتوجب عليك تناول 2-4 أكواب ماء يومياً على الريق. وعدم تناول أي طعام بعدها لمدة نصف ساعة.

الاكتفاء بتناول 3 وجبات رئيسية بكميات قليلة، وعدم تناول أي شيء بين الوجبات.

تناول الماء قبل الطعام بنصف ساعة على الأقل.

عدم تناول الأطعمة الغنية بالسعرات الحرارية، كالوجبات الدسمة والمقلية والحلويات.

الالتزام بتناول الماء خلال النهار حتى 10 أكواب يومياً. على أن تتناوليها جميعها دون أن تؤجلي الكمية المتبقية لليوم التالي؟

وعلى الرغم من النتائج السريعة التي ستحصلين عليها من رجيم الماء إلى أننا نؤكد عزيزتي القارئة على أهمية اتباع نظام غذائي متوازن من طعام صحي سليم وممارسة الرياضة بشكل دائم للحصول على جسد قوي ورشيق.