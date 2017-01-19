كهرباء القدس تحصل على طاقة كهربائية إضافية من كهرباء إسرائيل لمنطقة بيت صفافا

القدس/PNN- أكد م. هشام العمري مدير عام شركة كهرباء محافظة القدس، اليوم الخميس، أن كهرباء القدس، تمكنت من الحصول على طاقة كهربائية إضافية لمنطقة بيت صفافا من كهرباء إسرائيل بعد جهود حثيثة بذلتها الشركة مع الجهات المختصة.

وأضاف العمري أن هذا الإنجاز جاء بعد المساعي والجهود المتواصلة التي بذلتها الشركة مع شركة كهرباء إسرائيل لرفع الطاقة الكهربائية لمنطقة بيت صفافا، في ظل مواصلة كهرباء إسرائيل رفضها بتزويدنا بطاقة إضافية لمحافظة رام الله والبيرة، ومحافظة بيت لحم رغم أن ثمنها مدفوع سلفاً منذ العام 2012.

وأشار العمري أن هذا النجاح يضاف إلى سلسلة النجاحات التي حققتها الشركة للنهوض بقطاع الكهرباء في مختلف مناطق امتياز الشركة للارتقاء بخدماتها، من حيث الجودة والسرعة وتوفير الطاقة اللازمة لخلق الأمن الكهربائي للمواطنين.

بدوره قال م. منصور نصار مساعد المدير العام للشؤون الفنية أن الطاقة الكهربائية الإضافية التي حصلنا عليها من الجانب الإسرائيلي تم رفعها من 2 ميغا واط إلى 7.5 ميغا واط، وهذا من شأنه أن يحد من انقطاع التيار الكهربائي في منطقة بيت صفافا، تغطية نقص الطاقة، ما يوفر للمشتركين في الحصول على خدمة التيار الكهربائي بجودة عالية في المنطقة والمناطق المجاورة لها.

وأوضح نصار أن الشركة مازالت تطالب الجانب الإسرائيلي بالإسراع بحصولنا على نقاط الربط الإضافية لتعويض النقص المطلوب في الطاقة، وخاصة نقطة ربط محافظة رام الله والبيرة، ورفعها إلى قدرة 20 ميغا واط والتي من شأنها الحد من الانقطاعات التيار الكهربائي، إضافة إلى توفير الطاقة الكهربائية المطلوبة لتلبية احتياجات المواطنين من التيار الكهربائي، في ظل ارتفاع الأحمال على الشبكات ونقص الطاقة المتوفرة، الأمر الذي يهدّد استمرار الكهرباء لاسيما في مناطق الامتياز التي تشهد طلباً متنامياً على خدمة الكهرباء. مناشداً كافة المواطنين في مناطق الامتياز بضرورة اتباع إجراءات الترشيد في استهلاك الكهرباء لاسيما خلال ساعات الذروة والتي تتمثل في الفترة ما بين الساعة 10 صباحاً وحتى الساعة 2 ظهراً وما بين الساعة 5 مساء وحتى الساعة 8 مساء، وذلك من أجل التقليل من الانقطاعات المتكررة في خدمة الكهرباء.