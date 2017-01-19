الإتحاد يصدر تعميماً خاصاً بالمرحلة النهائية من دوري الشباب مواليد 1996

القدس/ PNN- أصدرت دائرة الشباب والناشئين بالإتحاد الفلسطيني لكرة القدم، اليوم الخميس، تعميماً خاصاً بالمرحلة النهائية من دوري الشباب مواليد 1996، وذلك على النحو الآتي:

أولاً: المشاركة في البطولة:

يقام الدوري بمشاركة الــ16 فريقاً المتأهلة عن دوري المجموعات على مستوى الفروع بحيث يتأهل من الشمال 4 فرق ومن الجنوب 4 فرق ومن الوسط 8 فرق نسبة لعدد الأندية المشاركة في الفروع الثلاثه وتكون القرعه موجهة.

ثانياً: نظام المسابقة:

– تنطلق المباريات في مواعيد يحددها الاتحاد لاحقا وفق جدول سيعلن عنه في وسائل الاعلام.

– تسلم الكشوفات الخاصة باللاعبين والجهاز الفني والإدا ري لدى دائرة الشباب والناشئين بالاتحاد الفلسطيني لكرة القدم.

– يلعب دور (16) ودور (الـ8) ودور ال(4) والمباراة النهائية بطريقة خروج المغلوب من مرة واحدة على ملاعب محايدة، وفي حال استمر التعادل بالأهداف المسجلة يتم اللجوء إلى الركلات الترجيحية مباشرة لحسم الفريق المتأهل للمرحلة التالية وتقام المباراة النهائية على ملعب محايد.

– تكون مدة المباراة 90 دقيقة مقسمة على شوطين مدة كل شوط 45 دقيقة بينهما راحة 15 دقيقة.

– عدد التبديلات 3 تبديلات في المباراة.

– تلغى جميع الإنذارات السابقة باستثناء البطاقة الحمراء المباشرة أو المتراكمة بعد إنذارين متتالين أو من صدر في حقه عقوبة انضباطية.

– لا ترحل البطاقات لباقي مسابقات الاتحاد الرسمية باستثناء العقوبات الانضباطية من لجنة الإنضباط التابعه للاتحاد الفلسطيني لكرة القدم.

– يعاقب اللاعب الحاصل على انذارين في مبارتين بالحرمان من المباراة التالية لفريقه.

– في حال تغيب او انسحاب احدى الفرق من البطولة تطبق لوائح الاتحاد الفلسطيني بهذا الشأن ويتم تخسير الفريق إدارياً 0/3 وفرض غرامة مالية بقيمة 500 دينار والمنع من المشاركة في الموسم القادم.

– تطبق لوائح الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم في كل ما لم يذكر في هذا التعميم .

ثالثاً: أهلية اللاعبين والإداريين:

– يجب على كل نادي تقديم كشف الجهاز الفني والإداري الخاص به .

– يقدم كشف اللاعبين والجهاز الفني والاداري لمراقب المباراة او الحكام قبل بدء المباراة بساعة.

– لا يسمح باشتراك اللاعب في البطولة او دخول الاداريين الى الملعب ما لم يكن بحوزتهم ما يؤهلهم لذلك رسمياً من دائرة المسابقات ( البطاقات الرسمية في حال تم اعتمادها او ما يصدر عن دائرة المسابقات كبديل استثنائي مؤقت عنها) وتعتبر مشاركة اللاعب غير قانونية خلافاً لذلك.

رابعاً: الملابس والمعدات:

– يجب على كل نادي إحضار طقمي اللباس الخاص بالمباريات ( الرسمي والبديل ) الى ملعب المباراة مع مراعاة الاختلاف الكامل بين اجزاء الطقمين( قميص – شورت – جرابات).

– يجب ان يشتمل الزي على شعار الاتحاد ولا مانع من وضع شعار للراعي إن وجد بشرط ابلاغ الاتحاد مسبقاً باسم الراعي وذلك بكتاب خطي.

– جميع أركان اللعبة والمسئولين التابعين للاتحاد والأندية والروابط بما فيهم الطواقم الفنية والإدارية والطبية والإعلامية واللاعبين والحكام ملزمون باحترام وتطبيق لائحة السلوك الأخلاقي وما نصت عليه اللوائح الرسمية (الدولية والقارية والوطنية) وخاصة في مجال تحمل المسؤولية بأمانة وتجسيد قيم النزاهة والمصداقية والروح الرياضية واللعب النظيف.

– على كل فريق احضار (5) كرات صالحة للعب .

خامساً: الشكاوي والإعتراضات:

تقدم الشكاوي والاعتراضات في حال وجدت بتقديم كافة الاوراق والوثائق والثبوتيات التي تدعم الشكوى أو الإعتراض حسب الشروط المنصوص عليها في لائحة الإنضباط والإستئناف ولائحة المسابقات العامة الصادرة عن الإتحاد.