التربية: وصلنا ما يزيد عن 70 طلباً لاعتماد برامج جديدة بمجال التعليم العالي

رام الله/PNN- أفادت الهيئة الوطنية للاعتماد والجودة في وزارة التربية والتعليم العالي أنها تسلمت في الدورة الثانية من العام 2016/2017 ما يزيد عن سبعين طلباً لاعتماد برامج تعليمية جديدة في مؤسسات التعليم العالي الفلسطينية.

وأوضحت الهيئة في بيان صحفي، أن هذه الطلبات شملت طلب اعتماد أكثر من 20 برنامج ماجستير، وحوالي 25 برنامج بكالوريوس، وحوالي 20 برنامج دبلوم متوسط، وبرنامجين للدكتوراه والعديد من برامج الدبلوم المهني المتخصص، وأن هذه الطلبات قُدّمت من طرف 11 جامعة وأربع كليات جامعية وعدد من كليات المجتمع.

وأشارت أنها تسلمت طلبين لإنشاء مؤسستين جديدتين للتعليم العالي، الأولى في المحافظات الشمالية والثانية في المحافظات الجنوبية، إضافةً لطلبين لتحويل مؤسستي تعليم عالٍ، إحداهما التحويل من كلية متوسطة إلى جامعية، والأخرى التحويل من كلية جامعية إلى جامعة.

وأكدت الهيئة أنها ستتعامل مع هذه الطلبات حسب توجهات الوزارة المنبثقة عن توجهات الحكومة، والتي تؤكد على ضرورة أن تضيف هذه البرامج والمؤسسات إضافة نوعية لمخرجات التعليم العالي الفلسطيني، وأن تساهم في التنمية الاقتصادية الشاملة، وأنها لن تنظر في أي طلب لاعتماد أي برنامج تعليمي مكرر من حيث المخرجات التعليمية المطلوبة، ولا يقدم إضافات علمية نوعية تلبي فلسفة التعليم الحديث وخطط التنمية الوطنية، ولا يحقق معايير الجودة.

كما أكدت على تشجيع الشراكات القائمة على التكامل والتعاون بين الجامعات المحلية، وكذلك الشراكات مع الجامعات الدولية الصديقة بما يضمن استيفاء وتوافر معايير الترخيص والاعتماد المتبعة في الهيئة، وبما ينسجم وقرارات مجلس التعليم العالي حول أسس التعاون مع الجامعات غير الفلسطينية.

كما شجعت الهيئة مؤسسات التعليم العالي للعمل على ابتكار برامج تعليمية هادفة توفر فرصاً جديدة للعمل أو تستحدث أنماطاً تعليمية ومهارات جديدة قائمة على تنوع المعارف وتكاملها وتنمية روح الابداع والابتكار بما يضمن تحسين مخرجات التعليم الفلسطيني.