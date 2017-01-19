محافظ طولكرم : لجنة صندوق التكافل الخيري تُرمم منزل شوقية العراقي دعماً لصمودها بوجه الاحتلال بالقرب من حاجز جباره

طولكرم/ PNN- أكد محافظ طولكرم عصام أبو بكر رئيس لجنة صندوق التكافل الخيري على دعم صمود المواطنة شوقية العراقي بمنزلها الملاصق لحاجز جبارة، مشدداً على مساندتها بكل الطرق وتثبيتها ببيتها، وخاصةً أنها إمرأة قوية تتحدى الحاجز وتهديدات الاحتلال المتكررة، مشيراً إلى أن الاحتلال لن يتمكن من كسر ارادتها وارادة شعبنا الفلسطيني في كل مكان.

وأضاف المحافظ أبو بكر: ” نقوم بعملية ترميم منزل المواطنه شوقية من خلال لجنة صندوق التكافل الخيري، والممول من الصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي بالكويت، حيث زرنا المنزل أكثر من مرة وبمشاركة الأجهزة الأمنية، والجهات المختصة بالمحافظة، لان الوقوف إلى جانب هذه السيدة مهمة وطنية، وسنكون معها دائماً معها”.

ووجه المحافظ أبو بكر الشكر للصندوق العربي للانماء الاقتصادي بالكويت على ما يقدمه من دعم للجنة صندوق التكافل الخيري، والتي تخصص لبرامج ترميم منازل العائلات الفقيرة والمعوزة، بالشراكة مع البلديات والمجالس المحلية، مع تأمين أقساط الطلبة المحتاجين من ابناء المحافظة والملتحقين بالجامعات”.

بدورها عبرت المواطنة شوقية العراقي عن سعادتها وشكرها للرئيس محمود عباس على متابعته الدائمة لوضعها ، معبرةً عن تقديرها للمحافظ أبو بكر ولجنة صندوق التكافل الخيري وكل من ساهم بعملية ترميم المنزل، مشيرةً إلى أنها لن تغادر منزلها ولن تخضع لتهديد الاحتلال ومحاولاته المتعددة للسيطرة على المنزل، سواء من خلال عروض البيع، وغيرها من الطرق التي رفضتها ولا يمكن أن أفكر بها، موضحةً أن الأرض أغلى ما يملك الانسان الفلسطيني، ولا يمكن التفريط بها.

وأوضحت العراقي: ” هذا الحاجز هو الطارئ، وانا الصامدة في بيتي وأرضي، ولن أرحل ولن أغادر ولو دفعوا كل أموال الدنيا، وانا سعيدة مع بدء عملية ترميم منزلي، مع الشكر والتقدير للمحافظ أبو بكر ولجنة صندوق التكافل على الدعم والمساندة، وهم دائماً معنا منذ البداية وما زالوا”.