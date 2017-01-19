الحمد الله يدشن العيادات الخارجية في مستشفى بجنين ويفتتح مبنى طوارئ في مستشفى بنابلس

رام الله-/PNN- افتتح رئيس الوزراء د. رامي الحمد الله، اليوم الخميس، مبنى الطوارئ الجديد في المستشفى الوطني الحكومي بنابلس، وقام بتدشين العيادات الخارجية في مستشفى خليل سليمان الحكومي بجنين.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن مبنى الطوارئ الجديد في المستشفى الوطني الحكومي بنابلس، تم تجهيزه بدعم سخي من أهالي نابلس لزيادة حجم استيعاب المرضى والمراجعين وتخفيف الضغط والازدحام ورفع كفاءة الأداء الطبي، منوها إلى أن الحكومة ستتابع خلال هذا العام، أعمال ترميم مباني المستشفى ومواصلة المشاريع التطويرية للمزيد من تمكينه ودعم احتياجاته لتكريسه وجهة مركزية تحويلية لأمراض الباطنية من غالبية محافظات الوطن.

وأشاد الحمد الله بأهالي نابلس الذين دعموا تجهيز مبنى الطوارئ الجديد في المستشفى الوطني، وثمن عاليا الجهود الكبيرة التي وضعتها جمعية أصدقاء المستشفى في بناء العيادات الخارجية في مستشفى جنين الحكومي والنهوض بقدراته.

إلى ذلك، قال رئيس الوزراء خلال حفل تدشين العيادات الخارجية في مستشفى خليل سليمان الحكومي، في جنين: “إن عملنا الحكومي يسعى إلى تعزيز صمود شعبنا وضمان الاستجابة لاحتياجاته الكبيرة والصغيرة على حد سواء. ولهذا تركزت الجهود، لدعم تطوير قطاع الصحة ورفد المشافي الحكومية بالأجهزة والمعدات وبالكوادر الطبية والإدارية والفنية وإدخال تخصصات وخدمات جديدة نوعية، وإقامة المراكز التخصصية، ليس فقط لضمان الاستجابة الفاعلة والسريعة لاحتياجات المواطنين المضطردة والمختلفة، بل ولتوطين العلاج وتقليص التحويلات الطبية إلى خارج القطاع الصحي الفلسطيني وتطوير القدرات والموارد الذاتية”.

وأضاف رئيس الوزراء خلال الحفل الذي حضره محافظ جنين اللواء إبراهيم رمضان، ووزير الصحة جواد عواد، ووزير الحكم المحلي حسين الأعرج، ومدير مستشفى جنين الحكومي د. نجي نزال، ورئيس جمعية أصدقاء المستشفى الخيرية د. يوسف القاروط: “يسعدني ويشرفني أن أكون بينكم لنضيف بنية جديدة إلى مستشفى جنين الحكومي، حيث نفتتح فيه اليوم العيادات التخصصية التي ستمكننا من زيادة قدرات وإمكانيات المستشفى وتوسيع الخدمات الطبية المقدمة في إطاره. نيابة عن فخامة الأخ الرئيس محمود عباس وباسمي، أحيي كل الجهود التي اجتمعت وتوحدت بحس ومسؤولية وطنية عالية، لدعم وتمويل وتحقيق هذا الإنجاز الذي نحتفي به معا”.

واستطرد رئيس الوزراء: “لقد جاءت عملية التطوير التي نراها اليوم في افتتاح المغسلة والعيادات التخصصية، بالشراكة الكاملة مع جمعية أصدقاء المستشفى الخيرية، التي قامت مشكورة بأعمال التجريف وبناء المبنى والجدران، فيما ساهمت وزارة الصحة بأعمال التشطيب بإشراف مهندسيها، وشاركت هيئة الأعمال الإماراتية بالتمويل من خلال الجمعية”.

وتابع رئيس الوزراء: “لقد أحاطت إسرائيل العمل المؤسساتي الفلسطيني في البناء والتطوير، بالكثير من الصعوبات والمعيقات على الصعيدين السياسي والاقتصادي، واستمرت في تصعيدها انتهاكاتها، فاستمرت في فرض حصارها الخانق على قطاع غزة، وفي وضع العراقيل والقيود أمام جهود التنمية والإستثمار، خاصة في المناطق المسماة (ج)، التي تهدم البيوت والمنشآت فيها، وتحاول اقتلاع وتهجير شعبنا منها”.

وأوضح الحمد الله: “اوعزت لوزير الصحة العمل على افتتاح قسم القسطرة وجراحة القلب وزيادة خمسة أسرة في قسم العناية المكثفة، بالإضافة إلى تجنيد التمويل اللازم للمطبخ في مستشفى خليل سليمان الحكومي بقيمة 500 ألف دولار، فكما أكدنا دوما فان الصحة والتعليم على رأس سلم أولوياتنا”.

وأردف رئيس الوزراء: “لقد كانت جهودنا في تطوير قطاع الصحة الفلسطيني، بكافة مكوناته، تلتقي دائما مع جهود المجتمع المحلي ورغبته في دعم تنمية وتطوير مؤسساته، فما كان لنا أن نرى الإنجازات الكبيرة التي تحققت ولا تزال في هذا القطاع، لولا التفاف أبناء شعبنا وتكاتفهم حول عمل الحكومة ومسيرتها في البناء والتنمية”.

واختتم الحمد الله كلمته قائلا: “أشكر الطواقم الطبية والإدارية وجميع العاملات والعاملين في مشافينا الحكومية ومشافي فلسطين عموما، وأحييهم على العمل الإنساني والوطني الذي يضطلعون به، خاصة في ظل استمرار الانتهاكات الإسرائيلية وزيادة أعداد الجرحى والمرضى. وكلي ثقة بأنكم تبذلون أقصى طاقاتكم لتقديم خدمات طبية مميزة ولصون سلامة وحياة المرضى”.