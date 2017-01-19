تسليم بلدية القرارة إلى المجلس البلدي الجديد

غزة/PNN-جرت في بلدية القرارة بحافظة خان يونس اليوم، الخميس، مراسم تسليم واستلام مهام ادارة بلدية القرارة للمجلس البلدي الجديد الذي عينته وزارة الحكم المحلي.

وتمت عملية التسليم والاستلام بين رئيس البلدية م.عبدالرحيم العبادلة ورئيس المجلس الجديد أ.اسماعيل الأسطل, بحضور وفد من لجنة الاستلام التابعة لوزارة الحكم المحلي وعدد من أعضاء المجلس البلدي السابق والجديد.

وضم لجنة الاستلام التابعة للوزارة كلاً من :( مدير عام المالية والموازنات محمود بلور، مدير عام دائرة التوجيه والرقابة هاني اللبابيدي، مدير الرقابة طارق بركات، مدير في الدائرة المالية رامي الجعيدي).

وقال العبادلة في كلمته خلال مراسم التسليم والاستلام إن البلدية عملت خلال الفترة الماضية بكل جهد في سبيل تطوير البلدة وتنميتها على كافة القطاعات؛ بالرغم من الظروف الصعبة والحصار الخانق الذي مررنا به طيلة الفترة الماضية والتي استمرت لأكثر من 8 سنوات.

وأكد على أن البلدية وجدت لخدمة المواطنين بدرجة أولى, داعياً المجلس الجديد إلى التفكير في مشاريع تطويرية جديده مع استمرارية العمل في تنمية البنى التحتية التي تخدم المجتمع المحلي.

مبدياً استعداده لتقديم أي مساعدة أو مشورة للمجلس الجديد، مبيناً أن حجم العمل الذي ينتظرهم كبير جداً.

بدوره، أوضح الأسطل أن المجلس الجديد سيعمل جاهداً على استمرارية التطوير واستكمال هذه المرحلة الصعبة والتي تحتاج إلى تعاون الجميع يداً بيد، والعمل ضمن الفريق الواحد حتى تصل القرارة إلى أفضل مستوى يمكن الوصول إليه من الخدمات.

وأثنى على رئيس وأعضاء المجلس السابق في تفانيهم بعملهم خلال الفترة الماضية وتنفيذهم للعديد من المشاريع الحيوية والمهمة للبلدة، شاكراً جميع المجالس التي تعاقبت على ادارة البلدية وخدمة البلدة.

وتلا بركات خلال المراسم نص قرار وزارة الحكم المحلي بتشكيل المجلس البلدي الجديد لإدارة أعمال البلدية حرصاً منها على المصلحة العامة وتنظيم العمل.

واستعرض اللبابيدي التقرير المالي للبلدية وحث المجلس الجديد على تكاتف الجهود لأجل مزيد من العطاء والتقدم للبلدة.

وفي نهاية المراسم اجتمع الرئيسين السابق والجديد مع موظفي البلدية والتأكيد لهم على أهمية التعاون والعمل الجاد في خدمة المجتمع المحلي بكافة شرائحة.