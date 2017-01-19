دراسة:السكري يقضم تسع سنوات من عمر المصاب

توصلت دراسة أجريت في الصين إلى أن الأشخاص الذين يصابون بالسكري في منتصف العمر قد يخسرون في المتوسط تسع سنوات من أعمارهم.

كما وجدت الدراسة أن الأشخاص الذين يعيشون في المناطق الحضرية أكثر عرضة بنسبة الضعف للإصابة بالسكري مقارنة بمن يعيشون في الريف.

وأجرى الدراسة الدكتور زينغمينغ تشين من جامعة أوكسفورد وزملاؤه، وشملت 512869 شخصا في الصين، تراوحت أعمارهم من 30 إلى 79 عاما، ونشرت في مجلة “جاما”.

ويترك السكري غير المتحكم به آثارا سلبية على الجسم، ويرتبط بزيادة خطر الموت بالسكتة الدماغية ومرض الكبد المزمن مرض الكلى المزمن ومشاكل القلب.

وتشير نتائج الدراسة إلى أهمية التعامل مع السكري، أولا عبر الوقاية منه، وثانيا عبر تحسن إستراتيجيات العلاج للذين أصيبوا بالفعل بالمرض لتقليل المضاعفات.