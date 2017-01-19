وكيل وزاره الداخلية يبحث مع نقيب المحامين تسهيل إنجاز معاملات المواطنين

رام الله/PNN – استقبل اللواء محمد منصور وكيل وزارة الداخلية في مكتبه اليوم الخميس الاستاذ حسين شبانه نقيب المحامين يرافقه المستشار سلامه بسيسو وتناول الحديث عده قضايا ذات طابع قانوني تصب في مصلحه المواطن من شانها تعزيز التعاون بين الجانبين.

أكد منصور حرص الوزارة على تنفيذ توجيهات دوله رئيس الوزراء وزير الداخلية د.رامي الحمد الله بتسهيل انجاز معاملات المواطنين، وتقديم الخدمات الفضلى لهم بمختلف محافظات الوطن وعلى وجه الخصوص لأهلنا في قطاع غزه والعمل على تفادي التجاوزات التي تحدث احيانا في معاملات جوازات السفر هناك كي لا يتم استغلال المواطن من أيه جهه كانت.

وحضر اللقاء مدير عام الشؤون القانونية في الوزارة المستشار احمد ذبالح