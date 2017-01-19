بدء فعاليات إحياء ذكرى انطلاقة الثورة الفلسطينية في فنزويلا

كراكاس/PNN – بدأت صباح اليوم فعاليات إحياء ذكرى انطلاقة الثورة الفلسطينية في العاصمة الفنزويلية كراكاس، حيث وضعت سعادة السفيرة د. ليندا صبح علي إكليلا من الزهور على ضريح المحرر سيمون بوليفار، بجانب أمين سر اقليم فتح في فنزويلا، السيد سلامة بدر، وأمين سر الشبيبة في فنزويلا، د. احمد قرارقرة، بالاضافة الى مشاركة وزارة الخارجية الفنزويلية الممثلة بنائب الوزيرة لشؤون اسيا والشرق الأوسط والاوقيانية، السيد فيليكس بلاسينسيا.

هذا وحضر مراسم وضع الاكليل كل من سفراء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى فنزويلا وعددا كبيرا من الدبلوماسيين في وزارة الخارجية الفنزويلية، بالاضافة الى اعضاء اقليم فتح في فنزويلا ورئيس الجالية الفلسطينية في فنزويلا ورئيس البيت الفلسطيني في مدينة فالينسيا الفنزويلية والطلاب الفلسطينيين وعددا من طلاب المدارس الفنزويليين الذين أصروا على المشاركة في الاحتفال دعما لفلسطين وشعبها وثورتها المجيدة، الأمر الذي يعكس مدى عمق الترابط الفلسطيني-الفنزويلي، حتى على مستوى طلاب المدارس.

من الجدير بالذكر أن هذه المراسم تأتي كمقدمة لإحتفال فلسطيني شعبي بذكرى الانطلاقة، من المقرر عقده في العاشر من شباط ٢٠١٧، بحضور فرقة جامعة الاستقلال للفنون الأمنية والآتية من فلسطين خصيصا لعرض دبكة فلسطينية في العاصمة الفنزويلية كراكاس في هذه المناسبة. هذا ومن المقرر ان يتم الاحتفال في نفس اليوم بالفوج الأول من الخريجين الفلسطينيين الذين انهوا دراستهم في فنزويلا هذا العام، وهم ١٢ طبيب و٣ مهندسين، تحت منحة الشهيد ياسر عرفات المقدمة من قبل الحكومة الفنزويلية.