الشخصيات المستقلة تجتمع مع العشائر لإنهاء الإنقسام

غزة/PNN – تجمع الشخصيات الفلسطينية المستقلة في قطاع غزة برئاسة الدكتور ياسر الوادية عضو الإطار القيادي لمنظمة التحرير ورئيس تجمع الشخصيات المستقلة يجتمع مع هيئة شؤون العشائر في المحافظات الجنوبية حيث كان في استقبالهم الحاج ابوسلمان المغني منسق عام شؤون العشائر والمختار عطا ماضي امين سر شؤون العشائر وبعض الوجهاء والمخاتير.

وأكد الأستاذ مراد الريس عضو قيادة تجمع الشخصيات الفلسطينية المستقلة في قطاع غزة علي ضرورة تفعيل الدور العشائر لإنهاء كافة القضايا الداخلية بخصوص المصالحة المجتمعية وبالتحديد الدماء بين العائلات نتيجة الإنقسام قبل وبعد عام 2007.

وشدد المستشار فرج البلتاجي عضو قيادة تجمع الشخصيات الفلسطينية المستقلة في قطاع غزة علي استمرار جهود لجان التجمع للضغط على جميع الأطراف لبدء تنفيذ اتفاق المصالحة الفلسطينية الذي وقعت عليه كل القوي والفصائل الوطنية والإسلامية والشخصيات المستقلة في القاهرة.

ومن جانبة ثمن الحاج ابوسلمان المغني منسق عام شؤون العشائر على الدور الكبير الذي تقوم به الشخصيات المستقلة في قطاع غزة والضفة الغربية برئاسة الدكتور ياسر الوادية لتنفيذ المصالحة وإنهاء الإنقسام.