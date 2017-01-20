اسعار العملات: الدولار: 3.81/ اليورو:4.07 /الدينار:5.38/ الجنيه:0.20

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بيت لحم/PNN – جاءت أسعار صرف العملات مقابل الشيقل الإسرائيلي لهذا اليوم الجمعة الموافق 20/1/2017 :

الدولار الأمريكي: 3.81 شيقل.

اليورو الأوروبي: 4.07 شيقل.

الدينار الاردني: 5.38 شيقل.

الجنيه المصري: 0.20 شيقل.

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