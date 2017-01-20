اسعار العملات: الدولار: 3.81/ اليورو:4.07 /الدينار:5.38/ الجنيه:0.20 3 ساعات مضت أقتصاد 88 زيارة إقـــرا أيـضـا ... الذهب يتماسك بعد أكبر هبوط بأكثر من شهر 2 ساعتين مضت فتح معبر “أبو سالم” استثنائياً الجمعة لإدخال وقود لمحطة الكهرباء 13 ساعة مضت بيت لحم/PNN – جاءت أسعار صرف العملات مقابل الشيقل الإسرائيلي لهذا اليوم الجمعة الموافق 20/1/2017 : الدولار الأمريكي: 3.81 شيقل. اليورو الأوروبي: 4.07 شيقل. الدينار الاردني: 5.38 شيقل. الجنيه المصري: 0.20 شيقل. 2017-01-20 محمد مصباح شاركها Facebook Twitter Google + Stumbleupon LinkedIn Pinterest