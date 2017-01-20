الحرارة اعلى من معدلها السنوي بـ3 درجات

رام الله/PNN – يكون الجو اليوم الجمعة، غائماً جزئياً إلى صاف، ولا يطرأ تغير يُذكر على درجات الحرارة حيث تبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وقالت دائرة الأرصاد الجوية: أما يوم غد السبت، فمن المتوقع أن يكون الجو غائماً جزئياً، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بقليل، وتكون فرصة ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق، والرياح شمالية غربية إلى غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

وتنبأت الأرصاد الجوية بأن يكون الجو يوم الأحد المقبل غائماً جزئياً إلى صاف، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة حيث تبقى أعلى من معدلها السنوي العام بقليل، الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

وتحذر دائرة الأرصاد الجوية المواطنين من تدني مدى الرؤية الأفقية.