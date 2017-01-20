جبهة النضال شرق غزة تطلق حملة تكاتف الايادي الخيرية لمساعدة الفقراء

غزة/PNN – اطلقت جبهة النضال الشعبي الفلسطيني بمنطقة شرق غزة التنظيمية حملة تكاتف الايادي الخيرية” لمساعدة العائلات الأكثر فقرا في منطقة شرق غزة، تحت شعار ” كل شيء جميل في الشتاء الا ارتجاف الفقراء”، بهدف مساعدة المحتاجين وتقديم الحد الأدنى من المستلزمات الأساسية لهم، من ثياب وبطانيات وأدوات الكترونية ومنزلية وقرطاسية لتقديمها للعائلات الفقيرة والمحتاجة بدلا من رميها، حيث يشارك في هذه الحملة العشرات من متطوعي الجبهة لجمع هذه المساعدات من المواطنين وفرزها لإرسالها لمستحقيها وفق معايير محددة من قبل اللجنة التنسيقية للحملة.

وأشار الاعلامي نضال أبو شربي سكرتير الجبهة بمنطقة شرق غزة، الى ان الحملة تأتي تزامناً مع حلول فصل الشتاء الذي يحمل معه برودة وصقيعاً على اجساد وقلوب الفقراء والمحتاجين، الذين لا يملكون أسباب الدفء وأدواته.

ودعا أبو شربي الجميع إلى أوسع مشاركة في حراك حملة تكاتف الايادي، ومساعدة هذه العائلات المحتاجة والمحرومة، ولو عبر غرض صغير كمبادرة فردية للتصدي نوعا ما للفقر المتفشي في غزة.

مشيرا في ذات السياق الى انه حملة تكاتف الايادي هي واحدة من عدة أنشطة اجتماعية تنفذها جبهة النضال الشعبي بمنطقة شرق غزة تعزيزا لمبدأ التكافل الاجتماعي المنصوص عليه في النظام الداخلي لجبهة النضال الشعبي، ايمانا بالطاقات الإنسانية والروحية والوطنية الكامنة في نفوس أبناء شعبنا الفلسطيني؛ وبضرورة السعي لتفجير واستخراج وإطلاق هذه الطاقات الغنية وتوجيهها ضمن مسارات بناءة خلاقة مهنية ترمي إلى تعزيز اعتمادنا على أنفسنا وتصليب بنيتنا المجتمعية الداخلية وتشجيع الناس على الإيمان بأنفسهم وطاقاتهم وتوظيف قدراتهم وصولا لمجتمع فلسطيني تسوده العدالة الاجتماعية .