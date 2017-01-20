برشلونة يكسر عقدة أنويتا بعد 10 سنوات

برشلونة/PNN-ضرب فريق برشلونة عصفورين بحجر واحد، بانتزاع فوز ثمين خارج ملعبه أمام ريال سوسيداد بهدف دون رد مساء الخميس، في ذهاب دور الثمانية لكأس ملك إسبانيا بكرة القدم.

سجل نيمار هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 21 من ركلة جزاء، ليكسر “البارسا” عقدة ملعب “أنويتا” محققًاً الفوز الأول له بمعقل سوسيداد بعد 10 سنوات، ويضع قدمه الأولى في الدور قبل النهائي من المسابقة التي يحمل لقبها في العامين الماضيين.

وأجرى المدير الفني لبرشلونة لويس إنريكي عدة تعديلات على التشكيلة الأساسية في كل الخطوط، حيث بدأ اللقاء بحارس المرمى الهولندي ياسبر سيليسن، أمامه الرباعي لوكاس ديني، وأومتيتي، وبيكيه، وسيرجي روبرتو، ثم ثلاثي الوسط راكيتيتش، وبوسكيتس، وإنييستا، خلف الثلاثي الهجوم ميسي، وسواريز، ونيمار.

أما إيزيبيو ساكرستان مدرب سوسيداد خاض اللقاء بخطة 4-2-3-1، إلا أن فريقه فشل في اختراق دفاع “البارسا”، لذا لجأ للتسديدات البعيدة، أبرزها محاولات لأويرازبال، وآسير إيارامندي، وضربة رأس لراؤول نافاس، بجوار القائم الأيمن، بينما استسلم الثنائي ويليان جوزيه، وكارلوس فيا للرقابة اللصيقة.