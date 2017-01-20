الاحتلال يعتقل 5 مواطنين في الضفة ويزعم مصادرة سلاح من الخليل

الخليل/PNN – اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي الليلة الماضية وفجر اليوم الجمعة، 5 مواطنين في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية المحتلة.

وزعم موقع مفزاك الإسرائيلي، بأن قوات الاحتلال ضبطت مسدسين في قرية صوريف كما تم اعتقال 3 فلسطينيين قرب قرية دير قديس حاولوا تخريب الجدار الفاصل.

واقتحمت قوات الاحتلال فجر اليوم الجمعة، مدينة سلفيت، شمال الضفة الغربية، وقرية بورين جنوب نابلس، دون أن يبلغ عن اعتقالات.

ووفق مصادر محلية، فإن العديد من آليات الاحتلال جابت شوارع سلفيت، فيما اقتحمت بعض الدوريات بورين جنوب نابلس، بتزامن مع نصب كمائن في محيط الطريق المؤدي الى الشارع الالتفافي جنوب القرية في محاولة لاعتقال عدد من ملقي الحجارة.

وذكر شهود عيان أن اقتحام بورين تم في حوالي الساعة الواحدة فجرا واستمر حتى ساعات الصباح الأولى.